Guldregnen fortsætter: Ny dansk EM-triumf

Dansk cykling står stærkt i OL-disciplinen parløb ni måneder før sommerlegene i Tokyo.

Efter kvindernes EM-triumf tidligere søndag sørgede Lasse Norman Hansen og Michael Mørkøv for dansk dobbeltsejr ved at vinde mændenes parløb i Apeldoorn.

Duoen brillerede med talrige spurtsejre og havde før sidste spurt opbygget et forspring på 11 point ned til Tyskland. Med kun ti point at køre om, handlede det udelukkende om at undgå, at nogle af rivalerne tog en omgang.

Det var aldrig i nærheden af at ske, og Mørkøv kunne tage det roligt i sidste spurt og køre over målstregen med den ene næve i vejret.

Det endte med en overbevisende sejr for et dansk par, der tog initiativ fra start. Halvvejs gennem løbet var de på andenpladsen, men der var 15 point op til de førende tyskere, der tidligt havde taget en omgang.

Med en spurtsejr sørgede Norman for at reducere lidt af gabet, og i det hele taget fik danskerne bedre og bedre greb om løbet, efterhånden som kilometerne gik.

Lasse Norman havde i det hele taget stor succes med sine lange spurter, som sugede kræfterne ud af de mere eksplosive rivaler.

Med 50 omgange igen fik danskerne kontakt med Tyskland, og kort efter brugte Mørkøv både albue og skulder til at møve sig til endnu en spurtsejr og dermed den første danske føring i løbet.

Derfra blev forspringet kun udbygget, og Danmark endte med 52 point, hvilket var 15 mere end de hollandske sølvvindere. Tyskland tog bronze med samme pointantal.

Dermed slutter Danmark med fire medaljer ved EM. Det blev til tre gange guld og en sølv.

