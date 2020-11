Håb for arbejdsløs toprytter: - Et perfekt match

Endnu er det for tidligt for det fynske Riwal-mandskab at erklære sig reddet og parat til igen i 2021 at tørne ud som professionelt team, men hvis det lykkes, er der i truppen reserveret en plads til den snart arbejdsløse World Tour-rytter Jesper Hansen.

Det fastslår Riwal-direktør Steffen Kromann, som med tiltagende intensitet kæmper for at skaffe sponsorer og i løbet af otte-ti dage forventer at kunne konkludere, om hans mission er lykkedes.

- Har vi et hold i 2021, vil vi meget gerne have Jesper med. Det ville være et perfekt match. Han er en teamplayer og har på World Touren lært at klare sig selv. Han kunne være en god rytter at have med, siger Steffen Kromann.

- Vi har været i dialog, og jeg har spillet med helt åbne kort over for ham. Vi er interesserede, men vi kan ikke love noget.

- Finder han noget andet, så skal han slå til, men ellers så er der en åbning her, siger Kromann.

Jesper Hansen blev professionel på World Tour-niveau i 2014 på Tinkoff-Saxo, da daværende teammanager Bjarne Riis tog ham under sine vinger. Efter Riis’ pludselige exit fra holdet i 2015 fortsatte Hansen endnu en sæson på Tinkoff, før han skiftede til Astana og kørte der i to sæsoner.

Derpå trådte han et trin ned og kørte på prokontinental-niveau i en sæson med Cofidis og vendte så med holdet tilbage til World Tour i denne sæson. Hansen står nu ved en skillevej, hvor han enten skal fortsætte som professionel cykelrytter eller vende tilbage til sit gamle job som cykelsmed.

- Lige nu er Riwal min chance for at fortsætte som professionel. Der er ikke rigtigt nogle alternativer, siger Jesper Hansen.

- Det kunne være spændende at køre for et dansk hold igen, så jeg håber virkelig, at det lykkes for holdet at finde pengene.

- Det gør jeg under alle omstændigheder, for det er godt for dansk cykling, at der findes et dansk professionelt hold, siger Jesper Hansen.

- Det er godt for danske talenter, at der er et hold, der har særligt øje for danske talenter. Hvis det bliver uden mig, kan jeg finde arbejde som cykelsmed. Det er et godt arbejde, som jeg var glad for, før jeg blev professionel.

- Det vil jeg blive igen, hvis det er det, det ender med, siger Jesper Hansen.

