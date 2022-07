Hånet i pink? Tour-taber får ferie i præmie

Bundproppen i klassementet af dette års Tour de France får sponsoreret en ferie samt muligheden for at bære et pink rygnummer på Tourens sidste etape

Det kan godt betale sig at slutte som sidste mand i klassementet i dette års Tour de France.

Tour de France har i samarbejde med sin officielle rejsepartner, Lastminute.com, valgt at tildele klassementets bundprop, også kaldet 'den røde lanterne', en sponsoreret ferie.

Det skriver organisationen bag Tour de France, A.S.O., i en pressemeddelelse.

Det er mildest talt utraditionelt, at den absolutte taber i en konkurrence får en præmie, men hæderen begrundes med, at Touren gerne vil minde alle om, at alle ryttere skal hædres for at gennemføre det hårde etapeløb.

I 2021 sluttede Tim Declerq Deceuninck som sidste mand i Tour de France. Han kørte over målstregen på Champs-Elysées fem timer, et minut og ni sekunder efter Tadej Pogacar. Foto: Claus Bonnerup

Udover den betalte ferie får den røde lanterne også mulighed for at køre med et pink rygnummer på den sidste etape.

Det er dog ikke obligatorisk, så hvis man ikke har lyst til at skilte med, at man er den helt store taber, så kan man være fri, understreger A.S.O. over for Ekstra Bladet.

Oveni ferien og det unikke rygnummer bliver tidsforskellen mellem vinderen og den røde lanterne omregnet til penge, der bliver doneret til organisationen L'Envol, som hjælper syge børn og deres familier.

Medie- og partnerskabsdirektør hos A.S.O., Julien Goupil kunne da heller ikke se nogle ulemper ved tiltaget, da rejseselskabet præsenterede det.

- Initiativet om en donation i forbindelse med den røde lanterne, der blev fremlagt af Lastminute.com, tiltalte os. Det giver os mulighed for at støtte en værdifuld og nyttig sag.

- Det er også en påmindelse om, at hver rytter, der ankommer til Paris, skal anerkendes for sin indsats siden København, siger han.

Caleb Ewan runder i øjeblikket klassementet i 2022 af. Foto: MARCO BERTORELLO/Ritzau Scanpix

I skrivende stund runder australske Caleb Ewan klassementet af. Han er fire timer, seks minutter og 54 sekunder efter Jonas Vingegaard.

Der er en god chance for, at det bliver en Lotto Soudal-rytter der bliver sendt på gratis ferie, for de optager nemlig de tre sidste pladser.

Udover Ewan ligger sydafrikanske Reinhardt Janse van Rensburg og belgiske Frederik Frison nemlig og roder i bunden.

Man skulle næsten tro, at de hos Lotte Soudal vidste, der var en ferie på højkant.

Tirsdag skal feltet igen op på cyklerne efter en hviledag, og du kan følge det hele minut for minut på Ekstra Bladet, når tvekampen mellem Vingegaard og Tadej Pogacer fortsætter.

