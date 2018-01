Hård anklage: De forplumrede Tour-vinders skandalesag

Efter 14 måneders efterforskning lukkede det britiske antidoping-agentur, UKAD, i november efterforskningen af den såkaldte ’jiffy bag’-affære, hvor Team Sky og den britiske cykleunion, British Cycling, var under mistanke for i 2011 at have leveret præstationsfremmende stoffer til den senere Tour-vinder Bradley Wiggins.

Ingen tiltale blev rejst, men nu afslører brevveksling, som BBC har fået fingre i, at efterforskningen – bevidst eller ubevidst – blev forplumret af British Cycling. Ifølge et skarpt formuleret brev fra UKAD-direktør Nicole Sapstead til British Cycling undlod cykleunionen at informere UKAD øjeblikkeligt, da beskyldningerne mod unionen, Team Sky og Bradley Wiggins blev kendt.

- Kontakt mellem British Cycling og staben i British Cycling før UKAD blev inddraget, kan potentielt have kompromitteret vores efterforskning, skriver Sapstead.

- Ved at undlade at informere UKAD, da personer i British Cycling blev opmærksomme på mistanker og beskyldninger, nåede historien en kreds af personer, før UKAD fik mulighed for at handle. Det hæmmede vores indsats, skriver Sapstead og foreslår, at British Cycling indskærper over for sine medarbejdere, at de ifølge britisk antidoping-lovgivning er forpligtede til at indrapportere enhver mistanke eller anklage øjeblikkeligt.

’Jiffy bag’-affæren tog sit udspring i den russiske hackergruppe Fancy Bears afsløring i efteråret 2016 af Team Skys brug af såkaldte TUE’er, hvilket er dispensationer til at bruge medicin, som kan være præstationsfremmende og derfor er på listen over forbudte stoffer.

Bradley Wiggins indstillede sin karriere som cykelrytter ved udgangen af 2016 og har nu kastet sig over rosporten i håb om at opnå deltagelse i OL i 2020. Foto: AP / Christophe Ena.

Bradley Wiggins, som førte sig frem som en ren engel med afsky for injektionsnåle, viste sig at have modtaget injektioner med kortison umiddelbart før Tour de France i 2011 og 2012 samt Giro d’Italia 2013. Formålet var behandling af påstået livslang astma og allergi.

Avisen Daily Mail fik efter Fancy Bears-afsløringerne færten af, at Bradley Wiggins i juni 2011 havde modtaget en mystisk forsendelse på sidstedagen af etapeløbet Critérium du Dauphiné. Forsendelsen var en foret kuvert – en ’jiffy bag’ – som var afsendt fra Team Skys hovedkvarter i Manchester med en medarbejder fra British Cycling som kurer.

Mistanken var, at kuverten indeholdt det præstationsfremmende middel kortison, men alle parter spillede dumme og hævdede ikke at kunne huske, hvad forsendelsen faktisk rummede. Da Sky-teamchef David Brailsford omsider erklærede, at der var tale om stoffet Fluimucil – et hostemiddel, der kan købes i håndkøb i Frankrig – svækkede han kun sin og holdets troværdighed yderligere.

Team Sky og British Cycling, som på det tidspunkt nærmest var smeltet sammen og for eksempel havde fælles medicinlager, kunne ikke dokumentere noget som helst, idet ingen førte detaljeret journal over lagerbeholdning og ind- og udlevering.

Team Sky-chef David Brailsford sidder tilsyneladende trygt og godt i sadlen til trods for det stormvejr, holdet har været ude i. Han har optrådt temmelig klodset i sagen, idet han har leveret flere forklaringer, som medierne øjeblikket har skudt ned som usande. Foto: Claus Bonnerup.

Det har også hæmmet UKAD’s efterforskning betydeligt, slår UKAD-direktør Nicole Sapstead fast i sin evaluering af sagen, hvor håndteringen af medicin i unionen og på Team Sky beskrives som kaotisk.

- Der er perioder af betydelig længde, hvor det er umuligt at fastslå, om personalet – herunder det medicinske personale – var knyttet til British Cycling eller Team Sky, skriver Sapstead, som efterlyser en klar afgrænsning mellem den offentligt støttede cykleunion og det privatejede professionelle cykelhold.

British Cycling anerkendte i et brev i december kritikken og lovede bod og bedring:

- UKAD’s konklusioner kendetegner en organisation og en kultur, som ikke mødte de høje standarder, som British Cycling i dag opretholder, lød det fra unionens direktør, Julie Harrington.

Bradley Wiggins har kategorisk afvist alle anklager og har varslet et muligt sagsanlæg mod UKAD på grund af den mediestorm, han og hans familie har været igennem.

