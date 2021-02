Hård dansker-dom: - Gigantisk skuffelse

Ingen danskere var i nærheden af sejren i det belgiske endagsløb Omloop Het Nieuwsblad.

Mest bemærket af danskerne gjorde Kasper Asgreen (Quick-Step) sig, da han hjalp holdkammerat Davide Ballerini til sejr, mens Trek-Segafredos danske stjerne Mads Pedersen blot blev nummer 112.

- Asgreen er den, der kommer mest i spil, fordi han er en del af det belgiske super-mandskab, og så må man bare sige, at Trek glimrede totalt ved deres fravær, og det må være en gigantisk skuffelse for dem med sådan et udlæg i et løb, de vandt sidste år, siger Ekstra Bladets cykel-ekspert Michael Rasmussen.

Kasper Asgreen, nummer to fra venstre i dannebrogstrøjen, hjalp sin holdkammerat til sejr. Foto: Dirk Waem/Ritzau Scanpix

- Medmindre de har haft en kollektiv defekt, så er det bare for ringe.

- Det var ikke en stor dansk cykeldag. Asgreen hang lige i med det yderste af neglene, da han fik revet røven med over Muur van Geraardsbergen, og så kunne han yde støtte til holdet på vej mod målstregen, fordi der var modvind.

Quick-Steps magtdemonstration

Italienske Davide Ballerini (Quick-Step) kom først over stregen med hjælpt fra et stærkt Quick-Step-mandskab.

- Der må har været nogle klimatiske forhold, der har gjort, at løbet ikke udviklede sig så hårdt, som man kunne have forventet. Det så ud til, at der var ret vindstille og meget cykelvenlige forhold at køre under.

- Det har selvfølgelig gjort det mere udfordrende at gøre den store forskel.

Davide Ballerini tog en overlegen sejr i spurten. Italieneren har åbnet sæsonen i storform. Foto: Olivier Hoslet/Ritzau Scanpix

- Quick-Step havde en helt håndfuld ryttere, der bejlede til sejren, og nu blev det så Ballerini i den flok. Det var måske lidt uventet, at det skulle ske i en reel spurt, men Quick-Step viste sig fra sin allerbedste side.

Ny chance

Søndag er der mulighed for dansk genoprejsning, når Kuurne-Bruxelles-Kuurne bliver kørt.

- Det er et anderledes og typisk lettere løb, der ligger bedre til sprinterne. Hvis det er mindre hårdt, kan det ske, at Mads får lov til at køre sin spurt. Det vil være oplagt.

- Det kan også ske, at Trek har siddet derude og tænkt, at ingen havde benene, og at det så er bedre at spare dem til i morgen. Det er i hvert fald det, de skal forklare den med, siger Michael Rasmussen.

Kuurne-Bruxelles-Kuurne Søndag 28. februar Kategori: Europe Tour Kendetegn: 13 korte, stejle stigninger - heriblandt Kanarieberg, Oude Kwaremont og Kluisberg. Flad finale, som ligger godt til sprintere. Trivia: Løbet har ikke siden 1968 rundet Bruxelles, men har som det tætteste været i Ninove - cirka 23 kilometer vest for Bruxelles. Seneste vindere: 2020 - Kasper Asgreen, Danmark 2019 - Bob Jungels, Luxembourg 2018 - Dylan Groenewegen, Holland 2017 - Peter Sagan, Slovakiet 2016 - Jasper Stuyven, Belgien Fem favoritter: ***** Mathieu van der Poel, Holland **** Arnaud Démare, Frankrig *** Jasper Stuyven, Belgien ** Yves Lampaert, Belgien * Mads Pedersen, Danmark Tv: Eurosport 1 kl. 14.30 Vis mere Luk

