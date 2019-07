Hård dom fra udlandet: Brokkerøven Fuglsang er et flop

Præcis som i 2017 kom Jakob Fuglsang denne sommer til Tour de France efter at have vundet det vigtigste forberedelsesløb Critérium du Dauphiné.

Og præcis som i 2017 så måtte det store danske klassementshåb udgå undervejs i Tour de France, og indsatsen skuffer ikke kun i Danmark.

Damian McCall, der dækker løbet for det franske nyhedsbureau Agence France Presse (AFP) og skriver på engelsk til alverdens medier, peger på Fuglsang som det første navn, når han skal udpege løbets flop.

- Danskeren kom til Tour de France på bagkant af en Liége-Bastogne-Liége-sejr, hvor han sagde, at han havde besluttet at vinde eller dø, samt en Criterium du Dauphiné-sejr, der antydede, at han var en potentiel Tour-vinder, lyder det fra journalisten.

- Men Astana-kaptajnen opbyggede et ry som en brokkerøv, da han efter at have mistet tid på etapen til Albu jamrede sig og sagde, at ingen havde advaret ham om sidevind - en påstand, der irriterede hans chefer.

- Hans skuffende Tour sluttede, da han styrtede uden selv at have fejlet, lyder det fra McCall om danskeren, som Astana-bossen ellers havde store planer med i Alperne, som du kan læse LIGE HER.

Undervejs i Tour de Farnce var der god fart i Fuglsang, der dog ikke lignede en rytter til hverken podie eller top-fem, da han udgik. Foto: CHRISTIAN HARTMANN/Ritzau Scanpix

Også Adam Yates og Romain Bardet finder plads til floplisten hos den engelske Tour-reporter, der til gengæld har Julian Alaphilippe, Team Jumbo-Visma, Caleb Ewan, Simon Yates og løbsdesigneren Thierry Gouvenou på top-listen.

Hos australske SBS har de lavet en powerranking over samtlige Tour de France, og heller ikke her kan Jakob Fuglsang og hans Astana-hold finde oprejsning med en 17. plads ud af 22 hold.

- I modsætning til hos Mitchelton-Scott så resulterede Astanas skifte fra klassement-fokus ikke i etapesejr.

- Men med hjerte og mod havde de trods alt ryttere i udbrud, og Alexey Lutzenko skaffede trods alt en god placering som nummer tre på 18. etape og en 19. plads samlet, lyder vurderingen af holdet, som Fuglsang var kaptajn for.

Kun CCC, UAE Team Emirates, Dimension Data, Total Direct Energi og Katusha-Alpecin vurderes under Astana på powerrankingen, der toppes af Deceuninck-Quickstep, Jumbo-Visma og Team Ineos.

Fuglsangs bedste placering i Tour de France er en syvendeplads i 2013, og ellers er han blevet nummer 12, 23, 36, 49, 50, 52, men er udgået de seneste to gange.

Skal han vinde Tour de France i 2020, så bliver han den ældste siden Firmin Lambot vandt i 1922.

ÆLDSTE TOUR DE FRANCE-VINDERE

36 år 130 dage Firmin Lambot (1922)

34 år 180 dage Henri Pelissier

34 år 160 dage Cadel Evans

34 år 8 dage Gino Bartali

33 år 310 dage Lance Armstrong (fik siden frataget sejren)

33 år 309 dage Lucien Buysse

33 år 230 dage Joop Zoetemelk

33 år 142 dage Maurice Garin

33 år 134 dage Firmin Lambot

33 år 126 dage Léon Scieur

* Fuglsang vil være 35 år og 119 dage, når Tour de France 2020 slutter

