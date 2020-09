Hård dom: Med afstand den største skuffelse

- Man må bare sige, han har leveret varen indtil videre. Han kom til løbet som storfavorit og har vel nærmest været ubesejret siden sidste efterår, hvor han vandt Vueltaen.

Samtidig må man bare sige, at det cykelhold, han kører på, har gang i noget af det rigtige. De har i den grad sat sig på løbet og lagt det i et jerngreb. De har Wout van Aert, der bare er for vild og så Sepp Kuss, som nogle gange ligner en avisdreng, som er ude på morgenruten, når de kører på sidste bjerg. Hvis han får frie tøjer, kunne han godt tage en etape også.



Og så er det værd holde sig for øje, at der ikke er nogen grund til at være særligt mistænksom over de her to slovenere. De slår jo bare konkurrenterne i spurterne. Når de sidder 600 meter fra toppen af en HC-stigning, og der stadig sidder 12 mand sammen, så er der ingen, der har skilt sig ud. Hvis de kørte af sted to kilometer inde på stigningerne, så kunne man have løftet øjenbrynene, men det er jo ikke tilfældet.