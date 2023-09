Hård dom over Vingegaard: - Han er det tynde øl

Løbet er ikke kørt for Jonas Vingegaard i Vuelta a España.

Men han skal snart op i gear, hvis han ikke skal sies fra som det tynde øl i favoritfeltet.

På tirsdagens enkeltstart måtte den danske Tour-vinder bare erkende, at benene ikke træder lige så hårdt som i juli, da han sluttede som nummer ti.

Han var adskillige sekunder bag flere af sine nærmeste konkurrenter i klassementet og mere end et minut fra vinderen Filippo Ganna (INEOS).

Set i lyset af Vingegaards præstationer de seneste par dage har Ekstra Bladets cykelkommentator, Michael 'Kyllingen' Rasmussen', skruet ned for forventningerne til Jumbo-Visma-stjernen.

Men trods tidstabet på tidskørslen er der fortsat muligheder i løbet, understreger eksperten.

- Jonas smider i dag et minut til Evenepoel. Det er der, det tæller, og det er der, man skal måle, siger 'Kyllingen' og fortsætter:

Annonce:

- Det er måske en lille smule under forventning, men når det så er sagt, havde jeg ikke forventet, han ville slå Primoz Roglic eller Remco Evenepoel i dag (tirsdag, red.).

Jonas Vingegaard præsterede egentlig det, Michael Rasmussen forventede af ham på dagens enkeltstart. Foto: Cesar Manso/Ritzau Scanpix

Mistet favoritværdighed

'Kyllingen' ser dog ikke, at alt håb er ude for Jonas Vingegaard i dette års Vuelta.

Men han er af den overbevisning, at det danske klassementshåb nu besidder en undertippet rolle i favoritgruppen.

- Jeg synes, at de sidste par dage har vist, at han er med som det tynde øl i den allerførste gruppe, når der rigtig bliver lukket op på de stejle bakker, forklarer Rasmussen.

- Og det er klart, at når han er hårdt presset i sit favoritterræn, bliver han endnu hårdere presset på en flad enkeltstart.

- Så Jonas er ikke favorit til at vinde Vueltaen på nogen måde, men dermed ikke sagt, at det ikke kan lade sig gøre.

- Hvis jeg skulle sætte odds på ham, så ser jeg ham som fjerde eller femte favorit til at vinde.

Annonce:

Jonas Vingegaard kom i dag ind 1 minut og 18 sekunder efter dagens etapevinder, Filippo Ganna, og så tydeligt presset ud, da han hoppede af enkeltstartscyklen.

Filippo Ganna vandt med 16 sekunder ned til nummer to og klassementsfavorit, Remco Evenepoel. Foto: Cesar Manso/Ritzau Scanpix

Har holdkammerat som favorit

Selvom Vingegaard blev distanceret markant på tirsdagens etape, var der alligevel grund til glæde på Jumbo-Visma.

Alle øjne er rettet mod det hollandske mandskab, der i skrivende stund har tre medkaptajner, som alle har en chance for at tage den røde førertrøje, som lige nu sidder på Vingegaards holdkammerat, Sepp Kuss, der forsvarede sig bravt på enkeltstarten.

Selvom amerikaneren, der normalt agerer superhjælper for enten Jonas Vingegaard eller Primoz Roglic, har grebet sin egen chance fornemt, spår 'Kyllingen' alligevel, at Roglic kommer til at stå øverst på sejrsskamlen i Madrid.

'Kyllingen' spår, at ottende etape ikke bliver sidste gang, at Primoz Roglic kommer til at mærke sejrens sødme. Foto: Jose Jordan/Ritzau Scanpix

- Der kan ske så meget derude, og som det ser ud på nuværende tidspunkt, er der seks-syv mand, der kan vinde vueltaen, spår Michael Rasmussen.

- Tre fra UAE, tre fra Jumbo-Visma og Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep).

- Jumbo Visma har jo stadig Sepp Kuss liggende et minut foran Evenepoel. Men lige nu er Roglic min favorit til den samlede sejr, vurderer eksperten.