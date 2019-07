Hårdt arbejde: Fjerner penisser fra Touren

SE VIDEOEN: To malere sendes hver dag ud på etapen for at male kønsdele om til mere lødig kunst

SE DEN KOMISKE VIDEO HEROVER

Jakob Fuglsang kører på cykel, Dennis Ritter kommenterer og Rolf Sørensen agerer ekspert, der har prøvet det hele før.

Men Tour de France har mange andre mennesker i job, og der er ikke kun tale om sportsdirektører, kokke, massører og folk i den reklamekaravane, som vi efterhånden har hørt om i mange år.

Hollandske NOS har således fulgt et helt særligt maler-hold, der kører etape igennem inden cykelrytterne.

De kontrollerer, at tilskuerne kun skriver positive ting og rytternavne på vejene og ikke har malet stødende tegninger eller ord på asfalten.

I videoen ser man blandt andet, hvordan de to arbejdsmænd iført orange veste stiger ud af bilen, fordi de får øje på en kæmpe penis på vejen.

- Vi prøver at få det til at ligne noget andet, så publikum ikke skal se en kønsdel. Så vi har ændret det lidt. Vi prøver at skjule motivet, forklarer den mest rutinerede af de to.

Arbejdsmændene viser, hvordan en penis med enkle tricks laves om - oftest til en ugle.

Testiklerne får et par klatter, og så maler de en cirkel og så ligner det hele pludselig den kloge fugl.

Og udover de mange gange, der er skrevet 'Allez Pinot’ og ‘Allez Alaphilippe' så er det ikke så få penisser, der findes på Tourmalet-etapen, hvor tv-holdet er med.

- Der er en til, den er kæmpe stor. Der er mange i bjergene, lyder vurderingen i videoen, som du kan se over artiklen.

Tour de France kører hver dag frem til søndag, hvor løbet slutter i Paris, og for de fugleinteresserede eller kunstinteresserede er der nu en ekstra grund til at holde øje med tv-billederne.

Disse numser kan malerne trods alt ikke fjerne fra Tour de France:



De franske malerpensler kunne godt være brugt til et maratonløb i 2017, hvor en løber løb mad sin penis uden for bukserne i et tv-klip, som du kan se LIGE HER

Se også: Bundesliga-profil i penis-misser

Se også: Drømmeparret afslører: - Sex 12-15 gange om ugen

Fupmager i gult: Snød dopingkontrol med falsk urinblære

- Bøsse, det er sgu noget, man siger under en fodboldkamp