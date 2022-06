Hårdt ramt på fransk hospital: - Jeg er stadig i live

Michael Valgren kom ud for et voldsomt styrt på Route d'Occitanie og har nu sendt en opdatering fra sygesengen

En hofte af led, et beskadiget knæ og et bækkenbrud er ikke nok til at fjerne det gode humør.

Michael Valgren, der styrtede særdeles voldsomt i Route d'Occitanie-løbet, smiler i hvert fald hospitalssengen i Carcassonne, hvor han har været indlagt siden søndag, efter at ulykken indtræf.

'Tak for alle beskederne. Jeg kan ikke beskrive, hvor dejligt det er at have så mange gode venner omkring mig. Her er jeg. Jeg er stadig i live og prøver at forblive positiv. Folk tager sig godt af mig, men jeg savner virkelig min familie'.

'Forhåbentlig kan jeg komme hjem i morgen (onsdag, red.) til Nice og færdiggøre mine operationer. Så venter der en lang genoptræning. I øvrigt - hvis du gerne vil tabe dig, så bare lås dig inde på et fransk hospital', skriver Valgren blandt andet på Instagram.

Styrtet var ifølge Valgren hans egen skyld, og det har desværre kostet ham en deltagelse i årets Tour de France, der indledes i København 1. juli.

Selvom det er triste nyheder for Valgren, kunne uheldet have fået langt større konsekvenser.

Ifølge Matti Breschel, der er sportsdirektør for danskerens mandskab EF Pro Cycling, faldt Valgren ud over en skrænt, hvorefter han skulle hentes op med et reb. Det fortalte han til TV 2 Sport.

Men hvis Valgren var blot faldet et par meter længere ned, kunne han være faldet ud over en skrænt med 100 meter ned.

