Hårdt styrt: Pludselig lå han stille på vejen

Giro d'Italia skulle være en ny og frisk start for walisiske Stephen Williams.

Hos danskerholdet Israel-PremierTech skulle Giro d'Italia være et vendepunkt efter et par sæsoner med skader og uden mulighed for at udfolde potentialet.

Foreløbig er det kun blevet til en maveplasker - og en af de hårde af slagsen.

På løbets 4. etape tirsdag viste han ellers gode ben og var flere gange med i kampen om at komme i det afgørende udbrud. Men knap halvvejs gik det galt.

På de glatte syditalienske veje røg den 26-årige brite hårdt ned - og blev liggende.

Foran ham var Diego Ulissi (UAE) gået ned som første mand, og bag ham røg også en Bardiani-rytter EF Education-EasyPosts Stefan de Bod ned.

Og så altså Williams, som i kan se på klippet ovenover.

Stephen Williams røg hårdt ned på tirsdagens 4. etape i Giro d'Italia. Foto: Jennifer Lorenzini/Reuters/Ritzau Scanpix

Det så voldsomt ud, da han blev liggende ubevægeligt og spændt fast på cyklen, selv da hjælpen var kommet frem, og han kom i modsætning til de andre ikke umiddelbart på cyklen igen med det samme.

Men han fortsatte dog og fik hjulet sig i mål i Lago Lacena med hovedfeltet lidt over 26 minutter efter etapevinder Aurélien Paret-Peintre (AG2R).

Stephen Williams kan se frem til relativt rolige dage onsdag og torsdag, hvor sprinterne forventeligt tager over.

Og så må den tidligere etapevinder i U23-rytternes Giro se, om han er kommet sig over sine knubs og kan køre med om etapesejren på fredagens monster-bjergetape eller lørdagens lidt mere klassiker-lignende afslutning.