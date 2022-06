Hærværk rammer Touren i København

Ideen er lige så simpel, som den er åbenlys: Pynt de danske byer i gult op til Tour de France-starten næste fredag, så stemningen rigtig kan brede sig, og alle kan blive gjort opmærksom på, at verdens største cykelløb er kommet til landet.

Men ikke alle synes lige begejstrede ved tanken om at se København og de andre start- og målbyer blive ramt af trafikale udfordringer, afspærringer og logistiske stopklodser for noget, de fleste ikke interesserer sig for.

Det er de seneste måneder kommet til udtryk på de sociale medier i specielt facebook-grupper landet over fra København i øst over Roskilde, Nyborg og Vejle og Sønderborg i syd.

Nogle er dog gået skridtet videre og er tyet til hærværk mod oppyntningen langs søerne.

Det skriver TV 2 Lorry.

En lang række træer langs Øster Søgade har været bundet ind i gult wrap-papir, der nu er flået ned og efterladt i rabatter og på vejene, og politiet bekræfter, at der foreligger en anmeldelse om hærværk.

Rigtig ærgerligt

Over for TV 2 Lorry ærgrer Københavns Kommune sig over hærværket.

- Vi pynter byen op med alt fra gule blomster, flagvimpler over gaden til gult stof, der wrappes om træer, og det gør vi for at skabe et brag af en gul folkefest. Derfor er det også rigtig ærgerligt, at wrappingen (stoffet, red.) er blevet pillet ned, skriver programchef Tine Eriksen i et svar.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Angiveligt står det dog ikke værre til, end at papiret kan komme op igen, da det ikke er gået i stykker.

En eller anden har med andre ord bare være sur over det og har flået det ned.

Tine Eriksen tilføjer, at der miljømæssigt heller ikke er noget at komme efter. Beklædningen er foregået skånsomt og beskadiger ikke træerne.

Tour de France lægger fra land med en 13 kilometer-lang enkeltstart fredag 1. juli fra kl. 16.

Du kan læse meget mere om praktik, logistik og tidsplan for etaperne i Danmark her.

