Hamburger i blodigt styrt: Takker sygeplejerskerne

Bo Hamburger belaster igen sygehusene med et cykelstyrt, men håber med sin motion, at han på lang sigt belaster mindre ved at undgå livsstilssygdomme

Han har både vundet en etape i Tour de France og haft løbets gule førertrøje, men selvom den professionelle karriere stoppede i 2006, så fortsætter Bo Hamburger med at køre på cykel.

Lørdag gik det imidlertid galt for den 50-årige cykelpensionist, der fik en gren i forhjulet og røg med hovedet ned i gruset. Heldigvis fik han hjælp fra sine to følgesvende.

- Lidt groggy kom jeg på cyklen og var heldigvis ikke langt hjemmefra. Men tænkte at jeg alligevel måtte en tur på skadestuen, da jeg var bange for at have slået hovedet og blødte kraftigt fra munden, skriver Hamburger på Facebook.

Cykelrytteren fortæller, at han på skadestuen i Gentofte mødte utroligt søde og kompetente mennesker.

- Især sygeplejersken som tilså mig udviste ekstraordinært overskud. Vi talte naturligvis corona og hele situationen. Men hun var simpelthen så behagelig, skriver Hamburger.

I modsætning til et tilsvarende styrt i foråret, hvor han var forbi skadestuen i Herlev, så opdagede han ingen bitterhed eller fordomme

- Selv da jeg skulle opereres, fik jeg en opsang af sygeplejersken dér. 'Nå, du mente simpelthen, at det var nødvendigt at fjolle rundt på din cykel her midt i en pandemi', var ordene, husker Hamburger.

Hamburger i Tour de Frances gule trøje i 1998. Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Scanpix

Cykelrytteren erkender, at han belaster samfundet, når han skal undersøges efter cykelture, men peger på, at han sikkert ville lide af livsstilssygdomme, hvis ikke han cyklede.

- Så tak for behandlingen i dag på Gentofte Sygehus. Og Herlev, tænk måske over, at jeg med min livsstil giver jer mindre arbejde på den lange bane, skriver Hamburger.

Cykelrytterens forældre led begge af diabetes. Hans mor døde af det, mens faderen døde af lungekræft efter at have røget hele livet.

Bo Hamburgers professionelle cykelkarriere strakte sig over 15 år og udover succeserne i Tour de France, så har han også DM-guld, samt sejr i Fleche Wallonne og etapesejr i Paris-Nice på sit cv.

