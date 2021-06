- Han er altså uovertruffen

Ekspertens managerråd: Han er den interessante joker til 2. etape (+)

LANDERNEAU (Ekstra Bladet): Endnu en gang viste den franske verdensmester Julian Alaphilippe lørdag, at det ikke er tilfældigt, at netop han kører rundt i den regnbuestribede VM-trøje.

Det konstaterer Ekstra Bladets Tour-kommentator, Michael Rasmussen, efter en styrtplaget etape med en drabelig finale på stigningen Côte de la Fosse aux Loups - bakken ved ulvegraven.

- Når afslutningerne er med hårde og skarpe stigninger, så er han altså uovertruffen. Han er utroligt svær at følge, siger Rasmussen om Alaphilipppe, som kører for det belgiske storhold Deceuninck-Quick-Step. Et hold, som går under navnet ‘The Wolf Pack’ - ulvekoblet.

- Han havde en lille fordel af et gigantisk styrt cirka syv kilometer fra stregen, som betød, at nogle af holdene var amputerede og ikke kunne få organiseret en forfølgelse, siger Rasmussen, som dog ikke lader den kendsgerning pille glansen af Alaphilippes præstation.

Rasmussen lod sig også imponere af de tre danskere Jonas Vingegaard, Kasper Asgreen og Jakob Fuglsang, som sad med i første gruppe over stregen i den hårde finale.

Asgreen holdt sig klogt med helt fremme, og gør han det samme på anden etape, kan der vente store ting i den første uge af løbet, mener Rasmussen.

- Jeg tror, at Asgreen godt kan gå rundt med en tanke om at køre efter den gule trøje på enkeltstarten på onsdag, siger Michael Rasmussen.

Dagens top:

Julian Alaphilippe og hans hold, Deceuninck-Quick-Step. Holdt hele etapen under kontrol ved at køre et udbrud ind, da der var behov for det, og sad helt i spids, da det store styrt opstod. Derfor sad holdet intakt i front og kunne køre Alaphilippe frem i perfekt position på finalestigningen.

Dagens flop:

Miguel Angel ‘Superman’ Lopez. Ikke bare én, men hele to gange formåede han at blive fanget bag et stort styrt. Det var der ikke meget Superman over. Har man en drøm om at køre klassement i Tour de France, er der ikke plads til den slags fejl. Havde han siddet klinet til holdkammeraten Enric Mas’ hjul hele vejen, var Lopez kommet igennem uden et tidstab på næsten to minutter.