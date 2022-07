- Han er en gudsbenådet cykelrytter

Nicki Sørensen har selv kørt Tour de France ti gange, men han er ikke i tvivl om, hvor stor dette års Tour er set fra et dansk perspektiv.

- Det bliver svært at toppe det her, siger han til Ekstra Bladet efter søndagens afsluttende etape.

Og det er i høj grad takket være Jonas Vingegaard som den ultimative vinder.

- Han var den stærkeste og havde det stærkeste hold. Det er sådan en vinder, man holder med. Ikke nok med at han er dansker, han er også meget ydmyg og kører som en sand mester.

- Han er der ikke for 'the fame', han kører for det gode cykelløb. Det er tydeligt, at han har sine værdier i orden. Han er en super mand og en super holdkammerat og en gudsbenådet cykelrytter. Så stort tillykke til ham, lyder det fra Nicki Sørensen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Nicki Sørensen har blandt andet kørt for det danske hold Team Saxo-Tinkoff. Foto: Claus Bonnerup

Annonce:

Og selvom han er sportsdirektør hos Israel-Premier Tech, er der i den grad plads til at glæde sig over en dansk vinder.

- Jeg er fan.

Holdets danske rytter, Jakob Fuglsang, måtte desværre trække sig efter et styrt på 15. etape, og Nicki Sørensen har ikke fået lejlighed til at snakke med ham siden.

- Jeg har ikke fået snakket med ham, men det tager lidt tid at komme sig oven på den der. Det tager et stykke tid, før han er kampklar.

Men på trods af det, glæder han sig stadig over den Tour, holdet har haft, hvor det er blevet til to etapesejre for holdet.

- Det har været en kæmpe succes for os. Det er første gang, vi har haft succes i Touren ud af de tre gange, vi har været med, fortæller han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Unikt indblik: Livet i gult

--------- SPLIT ELEMENT ---------