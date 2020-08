Det lignede, at feltet havde taget en kollektiv hviledag på dagen 3. etape, mener Ekstra Bladets cykelekspert Michael Rasmussen, der ikke giver meget for Trek-Segafredos taktik til etapen i dagens Top og Flop

3. etape i årets Tour de France endte med et ægte sprinteropgør, hvor feltets hurtigste folk spurtede om etapesejren.

Den blev vundet af australske Caleb Ewan fra Lotto-Soudal, der nærmest kørte slalom forbi konkurrenterne i høj fart.

Det blev dog en spurt, hvor den danske verdensmester Mads Pedersen ikke spurtede med om sejren selvom han på 1. etape kørte sig til en andenplads. I stedet kørte han leadout for holdkammeraten Edward Theuns, der endte på sjettepladsen.

Hos Trek-Segafredo skal man overveje om, man har lagt den rigtige taktik for etapen. Det mener Ekstra Bladets cykelekspert Michael Rasmussen.

- Jeg synes lige, man skal overveje ovre i Trek-lejren, om det var den rigtige hest, man havde spillet på i dag. Uden at fornærme nogen, så kan man nok godt argumentere for, at det var Mads P, der skulle have spurtet i dag.

- Hvis man kigger på, hvad Edward Theuns har præsteret, så har han kun én sejr i de seneste tre sæsoner. Han kan køre hæderlige placeringer hjem, men han er ikke en vinder.

Peter Sagan er ny mand i den grønne pointtrøje. En trøje han har vundet syv gange før i løbet. Foto: Stuart Franklin/Ritzau Scanpix

- Det var sådan en dag, hvor en overraskende stor del af feltet valgte at tage en kollektiv hviledag.

- Etapen bliver hellere ikke kørt hårdere, når der sidder tre franskmænd ude foran. Så går det simpelthen ikke stærkt nok. Det havde været noget helt andet, hvis der var kommet 10 afsted. Så havde vi nok også set en anden afslutning end en massespurt.

