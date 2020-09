- Han er verdensmester til den opgave

De store historier stod ikke i kø på tirsdagens 10. etape fra Île d'Oléron til Île de Ré Saint-Martin.

Den store vindkrig udeblev, men til gengæld lyste både Kasper Asgreen og i særdeleshed Michael Mørkøv op, da de leverede sprinteren Sam Bennett på et sølvfad for en etapesejr. Ireren kvitterede og holdt både Caleb Ewan og Peter Sagan bag sig.

Ikke mindst Michael Mørkøv får roser med på vejen af Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen.

- De gør det helt, som de skal i dag. Og Mørkøv er bare verdensmester til den opgave. Han og Kasper Asgreen sidder der til sidst, og Mørkøv leverer ham bare helt perfekt. Det var super flot at se, siger Michael Rasmussen.

Den danske duo leverede varen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Han havde godt luret, at der kunne være noget stort i vente for Sam Bennett og Deceuninck Quick-Step efter et par misere fra ireren.

- Jeg så dem i går, da jeg var ude at køre de sidste 25 kilometer af ruten. De holdt på målstregen hele Quick-Step holdet, så de havde godt luret, hvordan kagen skulle skæres i dag.

Det var forventet, at etapen skulle afgøres i en massespurt, men en kraftigere vind kunne have skabt endnu mere splittelse i feltet, end den trods alt gjorde med godt 20 kilometer til mål.

- De skal være glade for, at der ikke var mere vind på ruten i dag. Jeg kan forestille mig, at der har været stor nervøsitet i feltet i dag, siger Michael Rasmussen, der tror, at arrangørerne sidder en anelse skuffede tilbage:

- Havde vinden bare været lidt anderledes, end den var. Jeg tror faktisk, det er ret usædvanligt, at der ikke er mere vind på de her kanter.

- Og det var nok også noget andet, end ASO havde ønsket, da de lagde ruten herude. De havde godt kunnet tænke sig, at der var lidt mere vind på løjpen i dag.

TOP OG FLOP



Michael Rasmussen udpeger TOP og FLOP efter hver etape.

Etapens TOP: Deceuninck Quick-Step

Michael Rasmussen giver dagens top til det belgiske mandskab. Foto: FRANCK FAUGERE/Ritzau Scanpix

- Det er afgjort dagens top og dagens oplevelse. Den måde, de får leveret forarbejdet på, er meget flot.

Etapens FLOP: Michael Rasmussen

Kyllingen viser ingen nåde over for sig selv efter tirsdagens etape. Foto: Tariq Mikkel Khan



- Den er svær i dag, men jeg kan give dagens flop til mig selv, for jeg blev fanget på den forkerte side af broen. Jeg var iskold efter 73 kilometer. Jeg var kørt forkert på vej ned til starten og blev stoppet af en politimand fem kilometer før start, og så sad jeg der i vejsiden i halvanden time, før Brian (Ekstra Bladets reporter, red.) kom og samlede mig op.

- Så det er en opsang til mig selv om at kigge bedre på kortet og køre lidt stærkere, siger Michael Rasmussen på en dag, hvor ingen ryttere eller hold for alvor floppede.

