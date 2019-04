- Han kunne ikke klø sig selv i røven

Det var nærmest ydmygende scener, da Chris Froome flere gange blev beordret til at vente på sin kaptajn Bradley Wiggins under 11. etape af Tour de France i 2012.

Bradley Wiggins var chefen på Sky og iført den gule trøje, men kunne slet ikke sidde med, når løjtnanten for alvor trådte i pedalerne. Siden da har forholdet mellem de to Tour-vindere været køligt, og respekten for hinanden lader ikke til at vokse med årene.

I eks-racerkøreren Nico Rosbergs podcast fortalte Chris Froome for nylig, at han havde svært ved at stole på sin kaptajn under Touren i 2012, fordi Wiggins var gået helt ned i Vuelta a España året forinden.

Det giver Wiggins imidlertid ikke meget for. I sit eget tv-show på Eurosport fortæller han, hvordan Chris Froome var meget tæt på at ryge ud af Team Sky i 2011.

- Hvis Chris er ærlig, vil han indrømme, at han ikke kunne klø sig selv i røven, før han pludselig var nummer to i Vuelta med en uge tilbage.

- Da løbet begyndte, kom Dave (Skys team-manager Dave Brailsford, red.) hen til mig og sagde: 'Jeg tror ikke, han får en kontrakt næste år, hvad synes du, Brad?'

- Jeg sagde: 'Han har bevist sig selv i holdtidskørslen, jeg synes, I skal beholde ham. Vi ved, han har en motor, og her er han nu', fortæller Wiggins.

Overvejede angreb under Tour de France

Ifølge Chris Froome fik svaghedstegnene ham til at overveje et angreb på Wiggins under Tour de France, hvor Froome med al tydelighed var bedre kørende end sin holdkammerat, der dog endte med at stå øverst på podiet, fordi han parerede ordre fra ledelsen.

- Det er Chris' mening, siger Wiggins og forklarer, at det blandt andet var et brækket kraveben, der svækkede ham under den omtalte Vuelta året inden Tour de France 2012.

Bradley Wiggins har tidligere udtalt, at han og Froome ikke fungerede sammen som mennesker, men respekten for Froomes præstationer på cyklen er intakt.

- Jeg vil ikke sidde her og svine ham til, for jeg synes, han er en stor atlet, siger Wiggins trods alt om sin tidligere holdkammerat.



Chris Froome havde pokkers svært ved at vente på Bradley Wiggins på 11. etape under Tour de France i 2012. Foto: Ritzau Scanpix

