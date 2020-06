- Han satte en sprøjte i armen under løbet

Johan Bruyneel er en bitter mand. Efter at han i 2014 blev idømt ti års karantæne og senere livsvarig karantæne for et omfattende dopingarbejde sammen med sin protege Lance Armstrong, har han peget på, at han blot har været syndebuk for en hel generations dårligdom.

I et interview med det belgiske magasin Humo tager han igen den tråd op.

For han kan ikke snuppe den dobbeltmoral, der hersker blandt de mange ledere i dagens cykelsport, der prædiker 'ren sport', men selv har en blakket fortid.

- Det er hykleriet, der gør mest ondt. Når jeg hører tidligere kolleger, der har travlt på tv, tænker jeg, 'gør hvad du vil, men tal ikke om doping,' siger Johan Bruyneel.

Madiot er en hykler, mener Bruyneel. Foto: Shutterstock

Den 55-årige belgier benytter Marc Madiot som et eksempel. Groupama-FDJ-manageren tager kraftigt afstand fra doping, men da han selv var aktiv, var det anderledes, husker Bruyneel:

- Jeg kørte mit første udenlandske etapeløb som andenårs professionel. Jeg var helt smadret nede blandt holdbilerne, men gjorde alt, hvad jeg kunne, for at fuldføre løbet.

- Dengang blev dopingkontrollerne udført ved lodtrækning, der blev offentliggjort via løbsradioen halvvejs gennem etapen.

- Madiot faldt tilbage til holdbilen, hørte, at han ikke var udtaget, rullede ærmet op og satte en sprøjte i armen.

- Så accelererede han igen og forlod derefter ikke fronten. Det billede har fulgt mig gennem hele livet.

- Og det er de mænd, der bliver ved med at fordømme Lance og mig, siger Johan Bruyneel.

I hans optik var stort set alle ryttere dopet for år tilbage. I hvert fald dem, der var med til at præge løbene og vinde dem. Men det betyder ikke, at de var de forkerte vindere, påpeger Bruyneel.

- Det er meget simpelt. Alle mestrene var de bedste i deres generation

- I 1990'erne havde alle adgang til de samme medikamenter: bloddoping og epo. Greg LeMond har altid sagt, at 'jeg er den eneste rene vinder.' Bullshit. Han kørte altid for franske hold, og de var kongerne af kortison.

- Kan du virkelig forestille dig, at han ikke tog noget? Han slog Hinault og Fignon, der har indrømmet doping (det er dog kun Fignon, red.).

- Man kan ikke slå de bedste i verden, der er dopet, uden at tage noget selv. Men LeMond var den bedste i sin generation, ligesom Hinault, Anquetil, Merckx og Indurain. Og også Lance.

Madiot er teammanager hos FDJ. Foto: Shutterstock

Johan Bruyneel nåede som rytter at vinde to etaper af Tour de France og en i Vuelta a España, men det var som sportsdirektør, han for alvor havde succes.

Her var han på US Postal/Discovery med til at vinde Touren otte gange - syv gange med Lance Armstrong og en med Alberto Contador. Sidstnævnte tog han med til Astana og vandt året efter Giro d'Italia og Vueltaen, inden der kom grus i maskineriet, da Armstrong gjorde comeback i 2009, der dog endte med Tour-sejr til Contador.

Det førte til dannelsen af Radioshack-holdet, hvor Bruyneel trak sig tilbage i 2012, efter at det amerikanske antidoping-agentur udgav rapporten om Lance Armstrongs omfattende doping-program, der i høj grad involverede Bruyneel.

