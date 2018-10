Han var cykelsportens mest forhadte person - nu gør han comeback

Floyd Landis var i slutningen af juli 2006 på alles læber i en uges tid.

På 17. etape i Tour de France smadrede han egenhændigt alle konkurrenter i et vanvittigt comeback, der gav ham dem samlede sejr. En uge efter kom doping-dommen, han brugte et halvt år på at bekæmpe.

Da det ikke lykkedes, afsonede han sin karantæne, kom tilbage på meget lavt niveau, men vendte så cykelsporten ryggen og åbnede senere en virksomhed, der solgte cannabis-produkter.

Og så valgte han at lægge alle kortene på bordet i den sag den amerikanske stat anlagde mod Lance Armstrong. Som whistleblower fik han en del af de penge, Armstrong betalte tilbage - fem millioner kroner i runde tal.

De penge bruger den nu 42-årige amerikaner på at gøre comeback i cykelsporten. ikke som rytter, men som holdejer for et nordamerikansk udviklingshold.

- Jeg er utilfreds med det, der skete, men man kan aldrig gå tilbage og ændre de beslutninger, man har taget. Men i det mindste kan folk se, at jeg er klar til at komme videre.

- Det kan være, at det lyder underligt, men det giver mig en slags afslutning på det hele, siger Floyd Landis i et interview med Wall Street Journal.

Holdet skal køre på kontinental-niveau som de hold, vi kender fra Danmark, Riwal, Coloquick, Almeborg-Bornholm og Team Waoo. men ikke i USA, hvor Landis selv kommer fra. Det skal derimod ske i Canada med basis på holdet Silber Pro - for forholdet til cykelunionen i USA har lidt lidt knæk efter en masse år med dopingsager frem og tilbage.

- Ja, jeg har en lang historie med USA Cycling, og jeg ville egentlig bare starte med en ren tavle, siger Floyd Landis.

Han vil ikke selv stå for den daglige ledelse - det overlader han til Silber Pros sportsdirektør, Gord Fraser - men han vil da stå klar med et godt råd for de fortrinsvis unge ryttere på holdet.

Ekstra Bladet mødte i 2016 Floyd Landis i Paris efter Tour de France - det kan du blandt andet læse om her.

Se også: Den skandaliserede Tour-vinder: 'De er kujonerne'

Se også: Tempofænomen smadrer dansk timerekord - nærmer sig verdensrekord