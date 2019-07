- Han var det tynde øl

Michael Rasmussen roser Mads Würtz Schmidt for at ramme udbruddet, men mener, at danskeren var det tynde øl

Mads Würtz Schmidt fik for alvor vist sig frem for hele cykelverdenen, da han indledte det fire mand store udbrud, der endte med at holde frem til 38 kilometer før mål på onsdagens 5. etape.

De fire udbrydere blev snydt for sejren, men ifølge Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, kom danskeren også af sted med de forkerte ryttere.

- Det er nogle hårde folk, han kommer af sted med denne her gang. Mads er det tynde øl i den gruppe, da det for alvor strammer til.

- Toms Skujins har vundet en bjergtrøje i Vueltaen, Simon Clarke har vundet bjergetaper i Vueltaen og Tim Wellens kører rundt i bjergtrøjen. Så der er ingen tvivl om, at han var overmatchet i dag.

- Men der er ikke noget, der er nemt i Tour de France. Det er klasseryttere, der kommer af sted og klasseryttere, der vinder etaper. Man er sjældent heldig hernede. Det er flot, han rammer udbruddet. Og han får vist Katusha-trøjen frem endnu en gang, siger Michael Rasmussen og kommer med et godt råd til Mads Würtz Schmidt, hvis en lignende situation skulle opstå i fremtiden.

- Han skal passe lidt på sig selv, for i det øjeblik, hvor han bliver sat fra den kvartet, der skal han stoppe helt med at træde. Der er hans cykelløb færdigt, så der skal han bare hjem med en grupetto. Men det er måske lidt eufori og manglende erfaring, der gør sig gældende,

- Der er en regning for det hele i det her løb, og det gælder om at gøre den så lille som muligt, siger han om Würtz' beslutning om at forsøge at hægte sig på.

Mads Würtz Schmidt ramte udbruddet, men havde ingen chance, da det først spidsede til. Foto: CHRISTIAN HARTMANN/Ritzau Scanpix

- Et vigtigt signal

Mens Mads Würtz Schmidt brugte masser af kræfter, så sparede favoritterne sig inden torsdagens helt store slag på 6. etape, hvor feltet stifter bekendtskab med den første rigtige bjergetape. Og den er vigtig.

- I morgen bliver den store eksamen for Fuglsang og klassementrytterne. Hvis man kigger i historiebøgerne, så kan man se, at vinderen af den første store bjergetape, ofte også er ham, der ender med at vinde Touren.

- Det er der masser eksempler på med Lance Armstrong og Chris Froome. Og i 2007 var jeg da nok også den bedste, og jeg vandt også den første store bjergetape. Så der er en del eksempler på, at løbets bedste mand vinder den første store bjergetape, siger Michael Rasmussen med henvisning til sin egen sejr på 8. etape i 2007, hvor han senere blev hevet ud af løbet og den gule trøje af Rabobank.

- Derfor er det et meget vigtigt signal, der bliver sendt i morgen, siger Michael Rasmussen, der ikke tør spå om, hvordan favoritternes ben har det.

- De blev ikke rigtig presset i dag. Når der er 80 mand, der kører samlet over toppen, så er det ikke noget, der presser en klassementrytter. Så skal de jo være med på et niveau, hvor de kun trækker vejret gennem næseborene. Hvis det volder dem problemer, så er de jo ikke klassementryttere.

Jakob Fuglsang skal gerne have styr på både krop og mekanik, når favoritterne skal testes på årets første bjergetape. Foto: MARCO BERTORELLO/Ritzau Scanpix

Torsdagens etape byder på 160,5 kilometer. Undervejs skal rytterne blandt andet over fire kategori 1-stigninger med mål på La Planche Des Belles Filles.

- Det bliver intenst. Den er relativt kort, det er små veje, og der er mange stigninger undervejs, så det bliver en hård dag.

- Det bliver spændende at se, hvordan de tackler den næstsidste stigning - den meget stejle Col des Chevréres. Det er spændende, om de prøver noget allerede der. Men jeg tvivler på, at de allerbedste vil blotte sig, for den sidste stigning er hård.

- Jeg tror, det store slag bliver på den sidste stigning på La Planche Des Belles Filles, siger Michael Rasmussen og peger på sin favorit.

- Jeg vil sætte mine penge på Bernal i morgen. Jeg har ham som Tour-favorit, så hvis der skal være lidt hold i det, jeg siger, så vinder han i morgen.

TOP OG FLOP



Michael Rasmussen udpeger TOP og FLOP efter hver etape. Denne gang løber Peter Sagan med den sjoveste titel, mens Michael Matthews og Sunweb må finde en ny taktik til næste gang.

Etapens TOP: Peter Sagan

Peter Sagan var suveræn på afslutningen af 5. etape. Foto: JEFF PACHOUD/Ritzau Scanpix

- Han viste sig bare fra sin allerbedste side. Jeg var selv ude for at køre den næstsidste stigning, og jeg synes, den var stejl. Jeg havde ikke troet, at han bare sad med, som han gjorde. - Jeg troede, han ville blive sat derude, men det var ret vildt, det han leverede i dag.

- Det var en overlegen sejr, som man allerede kunne kalde ved 200 meter-mærket. Det er formentlig ikke den sidste etape, han vinder i år. Og han ligger også lunt i svinget til at køre i grønt hele vejen til Paris.

Etapens FLOP: Sunweb

Michael Matthews (tv) har stadig sin første etapesejr til gode. Her på afslutningen af tredje etape. Foto: GONZALO FUENTES/Ritzau Scanpix



- Det er Sunweb. De har investeret utroligt meget i Michael Matthews og kommer herfra med en syvendeplads. Det er ikke specielt imponerende. De har måske kørt for hårdt derude, og så manglede der hestekræfter til sidst.

- Han var i den grad en af favoritterne inden etapen. De har troet meget på ham, og han har også selv troet på det. Ellers sætter man heller ikke sine holdkammerater til at arbejde i 170 kilometer. Det må siges at være dagens flop.