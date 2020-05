Han ved hvor svindler-lægen er

Kom tættere på den kontroversielle læge Michele Ferrari her. Foto: Reuters/Scanpix/AP. Redigering: Martin Ekelund/Niels Nedergaard

I februar hævdede Politiken og DR, at en efterforskningsrapport knyttede Jakob Fuglsang til den berygtede dopinglæge Michele Ferrari, hvilket drev den italienske medicinmand til på sin blog at påstå, at han i mere end et årti ikke har haft forbindelse til ryttere på Fuglsangs Astana-hold.

Også Fuglsang afviste pure, at historien havde noget på sig, og det fremgik faktisk også af rapporten, at det ikke var lykkedes efterforskerne af påvise en forbindelse.

At Ferrari dog fortsat er i fuldt sving som mirakelmager i det professionelle felt, hævder nu en af de mest rutinerede dopingjonglører gennem tiderne, nemlig den belgiske sportsdirektør Rudy Pevenage.

Han var i sin tid var nært knyttet til Tour-vinder Jan Ullrich og arbejdede også med Bjarne Riis, da han kørte på det tyske Telekom-hold.

Det nære forhold mellem Ullrich og Pevenage blev understreget af de kodenavne, som de brugte i den bloddopingsagen Operación Puerto, som kostede Ullrich karrieren. Pevenage var kendt som ‘Prudencio’, mens Ullrich gik under navnet ‘Hijo de Prudencio’ - ‘Prudencios søn’.

I et interview med cyclingnews.com fastslår Pevenage som en kendsgerning, at Ferrari fortsat tilbyder sin ekspertise til professionelle ryttere, og at han ofte befinder sig på Tenerife. Snesevis af Grand Tour-ryttere søger ofte dertil for at højdetræne på vulkanen El Teide.

- Jeg ved, at Ferrari stadig arbejder på Tenerife, på Teide. Normalt ville de også vide det, siger Pevenage til cyclingnews.com. Hvem ‘de’ er, står ikke klart, men han refererer formentlig til ryttere og sportsdirektører i det aktuelle, professionelle felt.

- Jeg ved det, og jeg har intet med cykling at gøre. Testarossa. De siger ikke Ferrari nu; hans navn er Testarossa, siger Pevenage. Testarossa er modelnavnet på en af de kendteste Ferrari-sportsvogne.

- Det interesserer mig ikke, hvorfor han er der (på Tenerife, red.). Jeg ved, at han arbejder. Måske bruger rytterne nu om dage små doser, som end ikke det biologiske pas kan afsløre, siger Pevenage til cyclingnews.com.

Interviewet med den 65-årige belgier fandt sted umiddelbart før, coronavirussen lukkede Europa ned. Da havde han netop udgivet sin selvbiografi, ‘Der Rudy’.

I bogen fortæller han om doping skjult i dobbeltvæggede coladåser, om blodposer i mælkekartoner og mellemmænd, der på mountainbike fragtede blodposer mellem hotellerne i de store etapeløb.

