Har Belgien på nakken: Ingen kan røre ham

I Danmark er Jonas Vingegaard utroligt populær. Det er han også i Holland, hvor Jumbo-Visma holder til. Og det er han også i det cykelgale naboland Belgien.

Eller det vil sige: Det er ved at ændre sig.

For de forvænte belgiere har fundet det kritisabelt, at Jonas Vingegaard på søndagens 2. etape ikke forsøgte at køre Victor Lafay ind, så hans holdkammerat og belgiske superstjerne Wout Van Aert kunne få sejren i stedet for andenpladsen.

Van Aert var rasende, og det er belgierne også. Det er blevet det store samtaleemne i Belgien, bekræfter journalist Bart Audoore fra Het Laatste Nieuws.

- Man taler om det. Jeg får beskeder fra venner hjemmefra, der spørger, 'hvad foregår der'?

- Fansene hjemme i Belgien er meget hurtige til at drage konklusioner, og der var mange røster på de sociale medier og debat på nyhedssites, der gik på, at Jonas var selvisk og ikke ville hjælpe, fortæller han.

Hans kollega Marc Ghyselinck påpeger, at Wout Van Aert mandag afviste, at der var noget som helst at udsætte på de to rytteres forhold. Belgieren grinede faktisk ad journalisterne, der ledte efter en konflikt.

- Han afviste det hele. Men sagen er jo bare, at dagen forinden sagde han ikke et ord og var tydeligvis meget frustreret og vred. Men vi vidste ikke hvorfor. På sig selv eller Jonas eller holdet?

Der er en spænding

De to journalister stiller dagligt spørgsmål omkring det til Wout Van Aert. Men selvom svaret er det samme, så er fornemmelsen en anden.

- Der er en spænding mellem dem, og der foregår noget. Men jeg tror ikke, at de er uvenner eller noget.

- De har bare forskellige mål og forskellige ambitioner. Det er svært at rumme på et hold, siger Bart Audoore.

Og så er Wout Van Aert heller ikke en større helgen end som så, pointerer Marc Ghyselinck:

- Sidste år på etapen til Calais, som Wout vandt, der kørte han væk på en bakke, og Vingegaard var tæt på at kunne sidde med. Hvis Van Aert havde ventet der, havde han måske have givet Vingegaard et hul til Pogacar. Men det gjorde han ikke.

Wout Van Aert har været rasende over ikke at kunne vinde en etape i de to første forsøg. Foto: Tariq Mikkel Khan

Bart Audoore supplerer med begivenhederne på årets 1. etape, hvor Vingegaard også fik kritik for ikke at hjælpe med at køre Yates-brødrene ind, så Van Aert kunne tage sejren.

- Men der glemmer man, at der heller ikke kom noget den anden vej. Wout Van Aert sprintede ikke om tredjepladsen - og så kunne Pogacar tage fire bonussekunder. Hvorfor gjorde han ikke det?

Primoz Vingegaard

Tingene kan hurtigt ændre sig, hvis Jumbo-Visma og i særdeleshed Wout Van Aert vinder en etape. Men ellers ser det ud til, at Jonas Vingegaard har overtaget Primoz Roglics rolle som den upopulære leder, forklarer Audoore:

- I Belgien har holdningen skiftet. Der har Roglic været den upopulære på grund af nogle bataljer fra VM i Imola, hvor han ikke ville hjælpe Wout med at jagte Julian Alaphilippe. Så den belgiske befolkning bebrejdede Roglic, at Van Aert ikke blev verdensmester.

- Men nu lader det til, at Vingegaard har taget den plads.

Forklaringen er egentlig enkel:

- I Belgien er Wout Van Aert en gigant. Man kan ikke røre ham.