Har Chris Anker med i boksen: - Tænker på ham hver dag

- Jeg har et billede af ham, som kommer med i kommentatorboksen hver dag. Et portrætfoto af Chris. I en glasramme.

På fredag skal Dennis Ritter som så mange gange før sætte sig ind i kommentatorboksen. Han skal guide danskerne igennem endnu en udgave af Tour de France. Alligevel bliver i år noget helt særligt.

Ikke bare fordi verdens største cykelløb starter i Danmark, men i endnu højere grad, fordi det nu bliver uden Chris Anker Sørensen ved hans side.

For den erfarne cykelkommentator kommer kun til at kunne kigge på et billede af den nu afdøde danske cykelrytter, når han sammen med Rolf Sørensen skal kommentere verdens største cykelløb. På den måde er holdet stadig samlet.

- Selvom det er nogle måneder siden, han døde, bliver det endnu mere konkret nu, og det kommer til at føles ekstra hårdt nu midt i Tour de France, fortæller Dennis Ritter til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Dennis Ritter sammen med sin kommentatormakker, Rolf Sørensen. Foto: Jonathan Damslund

- Chris og jeg har talt så mange gange om Touren i Danmark, og hvor meget vi glædede os til det her. Det ville blive højdepunktet i vores samarbejde, så det kommer til at lægge en dyne over alt det her. Altså uanset hvor stor begejstringen bliver - og den bliver stor - så er toppen taget af det. Det kan jeg lige så godt være ærlig omkring, fordi jeg tænker på Chris hver evig eneste dag.

Mistede motivationen

Det var 18. september sidste år, at den tidligere cykelrytter døde i en tragisk ulykke, efter at han under en cykeltur i Belgien blev ramt af en varevogn.

En dag, der efterlod 49-årige Dennis Ritter i både chok og sorg, og som også fik ham til at tvivle på, om han nogensinde skulle sætte sig ind i en kommentatorboks igen.

- Jeg mistede motivationen. I tiden efter hans død var det det sidste i verden, jeg havde lyst til. Jeg ville hverken se, kommentere eller beskæftige mig med cykling nogensinde igen. Sådan havde jeg det virkelig.

Motivationen begyndte så småt at komme igen for Dennis Ritter, der dog stadig havde en dyb frygt over nu at skulle kommentere uden den person, som han gennem flere år havde tilbragt så mange somre sammen med.

- Jeg har været meget bange for det. Jeg var jo rædselsslagen, da jeg skulle kommentere det første cykelløb efter Chris’ død. For hvordan ville det blive? Jeg har lænet mig meget op ad ham. Altså han var en fantastisk makker, hvor han havde den samme indstilling til systematisk forberedelse og sådan nogle ting, som jeg havde.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Chris Anker Sørensen endte med at blive en yderst populær cykelekspert og kommentator på TV 2. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Dennis Ritter har siden kommenteret flere cykelløb, men alligevel bliver Tour de France noget helt specielt. Han glæder sig dog over den store kærlighed og hyldest, som Chris Anker nu igen ser ud til at få i den kommende tid.

Senest kom det frem, at der på 2. etape af årets Tour de France vil være et gigantisk maleri af Chris Anker Sørensen på en boldbane som en hyldest til den danske cykelhelt.

Rørt over hyldest

En hyldest, som Dennis Ritter i høj grad også kommer til at tage del i, når hele verdens øjne inden længe vil være rettet mod Danmark for at følge starten på årets Tour.

- Jeg synes, det er dybt rørende. Jeg var selv involveret mig selv en lille smule i det store projekt, der er oppe i Holbæk Sportsby med et maleri af hans kontrafej på en fodboldbane. Og det er simpelthen, fordi det ligger mig så meget på sinde, at de i alle de andre lande, der sender Tour de France, også kan se, hvor meget han betød.

- De skal se, opleve og erfare, hvor meget vi savner Chris, og hvor meget han betød for danskerne. Det vil jeg blive rigtig glad for. Hvis vi kan fortælle den historie til hele verden, så får han også den hyldest, han fortjener, fortæller Dennis Ritter.

Det betyder også, at Chris Anker på ingen måde vil blive pakket væk under den danske kommentering på TV 2 - tværtimod.

- Han vil altid være en del af det. Han vil altid være med os, og vi kommer til at tale om ham, når det falder naturligt. Det er først, når vi holder op med at tale om dem og tænke på dem, at de rigtig dør. Og derfor holder vi aldrig op med at tale om Chris. Vi taler om ham, når det kommer naturligt ind, og det vil det gøre ofte.

Tour de France begynder med en enkeltstart 1. juli i København.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Jørgen Leth er på besøg i Ekstra Bladets Tour de France-podcast, 'Ekstra Tour'. Hør ham fortælle om sine favoritter fra årets cykelløb herunder eller i din podcast-app.