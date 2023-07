Har du undret dig: Derfor tager han handskerne af

På Tourens sidste hviledag leverer Michael Rasmussen en hård dom over et danskerhold, der ryger helt i bunden på listen, men ikke overraskende er der også et danskerhold i den anden ende af skalaen

Det var næsten symbolsk, da Tadej Pogacar søndag i bunden af Saint-Gervais Mont Blanc-stigningen tog sine cykelhandsker af og kastede dem ud til publikum.

Her blev handskerne kastet, og der var dermed lagt op til en stor duel.

Helt så teatralsk var det dog ikke, bedyrede den slovenske UAE-kaptajn på sit pressemøde på Tourens anden hviledag. Det gør han nemlig hver dag.

- Jeg kan bare bedre lide følelsen af ikke at have handsker på.

- Men vi ved alle, at handsker er meget vigtige i cykelløb. For hvis man styrter og skraber hænderne, er det ikke godt. Det er meget smertefuldt, og det er ikke let at få sår i håndfladerne til at hele.

- Jeg havde foretrukket at køre uden handsker hele tiden, men jeg gør det ikke - for alle tilfældes skyld, forklarede Tadej Pogacar.

Tadej Pogacar uden handsker på giver den gas mod på på 15. etape. Foto: Etienne Garnier/AFP/Ritzau Scanpix

Pogacar starter dog med handsker på. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

Annonce:

Jonas ser godt ud

Han har altså ikke et bagvedliggende motiv bag handskerne - og han ser faktisk ikke, at et eventuelt psykologisk spil vil have nogen effekt i topstriden.

- Jonas er ret god. Han ser godt ud i feltet - han ser ikke nervøs ud. Jeg synes, at han er meget stærk i år. Det bliver benene, der afgør det i år - ikke andet.

- Der er et naturligt stressniveau i løbet. Uanset om man er ti sekunder bagud eller ej, så er det stressfyldt at gå ind i tredje uge i Touren. Der er mange angreb og mange vilde etaper, sagde Tadej Pogacar, der får den første mulighed for at lade benene tale allerede tirsdag, hvor der er en meget hård enkeltstart på programmet.