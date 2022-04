Har fået indopereret hjertestarter

Den italienske cykelrytter Sonny Colbrelli har fået indopereret en hjertestarter to uger efter sit kollaps i Catalonien Rundt.

Det oplyser europamesterens arbejdsgiver, Bahrain Victorious.

Colbrelli er lørdag blevet udskrevet fra hospitalet i Padua, to dage efter at han fik indopereret en såkaldt ICD-enhed.

Cykelholdet fortæller ikke noget om, hvornår Colbrelli eventuelt vender tilbage til cykelsporten.

- Sonny Colbrelli vil fortsætte rehabiliteringen derhjemme for at garantere privatliv og fred for ham og hans familie. Alle på Team Bahrain Victorious opfordrer alle til at respektere vores rytters privatliv og ønsker ham hurtig bedring, skriver de.

Det er to uger siden, at den 31-årige stjerne kollapsede efter at være blevet nummer to i en spurt op ad bakke i cykelløbet Catalonien Rundt.

Senere kom det frem, at han havde fået hjertestop, og at han måtte genoplives tæt på målstregen.

Colbrelli må formentlig indstille sig på, at det er slut med at deltage i løb i Italien, hvor det ikke er tilladt at deltage i konkurrencesport med en indopereret hjertestarter.

Af samme årsag blev fodboldspilleren Christian Eriksen i december løst fra sin kontrakt i Inter, efter at han faldt om med hjertestop under EM og senere fik indopereret en ICD-enhed.

Sonny Colbrelli vandt sidste år EM og forårsklassikeren Paris-Roubaix.

For to uger siden gjorde han comeback i Catalonien Rundt, efter at han havde været syg med bronkitis.

Efter afslutningen på 1. etape af Catalonien Rundt, hvor han kørte over målstregen på en andenplads, faldt italieneren om og modtog hjertemassage.

Colbrelli har i alt hentet 34 sejre som professionel cykelrytter.