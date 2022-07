Har holdt det hemmeligt siden januar: - Det var ret ligetil

Mads Pedersen har faktisk vidst det længe. Fremtiden var der styr på.

Men det var først mandag midt under årets Tour de France, at offentligheden fik nyheden om, at den danske cykelstjerne er Trek-Segafredo-rytter frem til 2025.

- Nu har jeg gået og ventet på det siden januar, så det var godt endelig at kunne sige det højt, fortæller Mads Pedersen til Ekstra Bladet.

Det amerikanske storhold var nemlig meget tidligt på banen i forhold til at sikre sig danskerens underskrift, og selvom der også var andre hold, der havde følere ude, så var det lidt en ’no-brainer’ for den 25-årige vestsjællænder.

Mads Pedersen fik allerede i januar styr på fremtiden. Foto: Jonathan Damslund

- Det var sgu ret ligetil. De kom så tidligt i processen. Der var selvfølgelig interesse fra andre hold, men vi var ikke rigtig begyndt at snakke med dem, fordi det var så tidligt, siger han og fortsætter:

- Her på holdet har jeg det præcis, som jeg gerne vil have det. Jeg har min egen massør, min egen mekaniker, og de tager sig godt af mig. Jeg kunne ikke se nogen idé i at skulle skifte nu, hvor det også begynder at gå så godt. Det ville være både lidt underligt og også svært at skulle starte et andet sted. Her kender jeg min plads.

At skulle blive enige med det hold, som han har været hos siden 2017, var heller ikke ligefrem en større udfordring.

- Det har nærmest bare været et håndtryk på tre år mere. Der er ikke de store ændringer. Det har været nogle smådetaljer, som at hvis jeg vinder et cykelløb, så kan jeg beholde cyklen som samleobjekt. Det er måske den eneste detalje, der har været anderledes.

Den danske eksverdensmester blev nummer tre på 2. etape af årets Tour de France, der sluttede i Nyborg, inden han søndag kom ind som nummer 12.

Efter en hviledag mandag skal rytterne igen på landevejen tirsdag, når 172 kilometer kuperede kilometer fra Dunkerque til Calais venter.

