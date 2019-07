Har lært af sine fejl: - Jakob kan vinde Touren

Bjarne Riis så sidste år i Jakob Fuglsang en rytter, der havde overtrænet op til Tour de France. At Astana-kaptajnens nedtur skulle være forårsaget af for meget fiskeolie, tror den tidligere vinder ikke på. Til gengæld er Fuglsang blevet klogere, vurderer Riis

BRUXELLES (Ekstra Bladet): I juni kørte Bjarne Riis det meste af de tre store bjergetaper i Alperne, som venter årets Tour-felt i tredje uge.

Tre etaper med mytiske tinder som Col d’Izoard, Col du Galibier og Col de l’Iseran kulminerer med den brutale Val Thorens-stigning, hvor der er mål på årets næstsidste etape.

Touren bliver efter alt at dømme afgjort her. Den gule trøje kan her tabes for altid – eller vindes til evig hæder.

- Den, der vinder Tour de France i år, er en rytter, der er kan holde niveauet i tredje uge, som byder på modbydelige bjergetaper. De ryttere, der er gode til at restituere, har en væsentlig fordel, siger Bjarne Riis, som Ekstra Bladet har bedt om at vurdere Jakob Fuglsangs chance for at vinde årets Tour de France.

- Kan Jakob det? Ja, finder han det frem, han har vist indtil nu i år, og holder han den gående ind i tredje uge, så aspirerer han til at køre på podiet.

- Og så handler det om, hvor gode de andre er. Hvor god er Geraint Thomas? Hvor god er Bernal? Viser de sig ikke meget bedre end det, de har vist indtil nu i år, ja, så kan Jakob Fuglsang vinde Tour de France, siger Bjarne Riis.

Altafgørende er det, siger Riis, at Fuglsang er mødt frem til Touren med friske ben. Det lyder banalt. Det er indlysende, at manden skal være frisk, hvis han vil gøre det godt i Tour de France, tænker man. Men faktisk er det meget nemt at overtræne, selv om man kender risikoen, siger Bjarne Riis.

Det var, hvad der skete for Fuglsang sidste år, vurderer han.

Bjarne Riis havde sin yngste søn, Nikolaj, med til DM i Esbjerg sidst i juni. Foto: Ernst van Norde.

- Det er nemt at begå fejl. Man føler sig god og på toppen og tænker, at man så kan give den en skalle og blive endnu bedre. Og så risikerer man at overtræne og topper så inden Touren begynder, siger Bjarne Riis.

- Derfra går det kun én vej, og det er den forkerte vej. Kunsten er at træne lige præcis tilstrækkeligt. Man skal virkelig passe på. I min tid i 1990’erne betød det ikke så meget, om vi overtrænede, for vi havde hjælpemidler (doping, red.).

- Det har man ikke i dag, så det gælder virkelig om at have disciplin og ikke overtræne, siger Bjarne Riis.

Jakob Fuglsang før starten på første etape af årets Tour, 194,5 kilometer til og fra Bruxelles. Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Scanpix.

Fuglsang mødte sidste år op til Tour de France i forventning om, at han havde ramt sin absolutte topform.

Men undervejs følte han sig svækket og sluttede på en skuffende 12. plads. Årsagen, fastslog holdet senere, var et overforbrug af fiskeolie. Den forklaring tror Riis ikke på.

- Den der fiskeoliehistorie er jo ’bullshit’. Det er noget vrøvl at give fiskeolie skylden for hans skuffende Tour sidste år, siger Bjarne Riis.

- Fiskeolie er noget af det bedste, man kan byde sin krop, så alt det der med, at han fik for meget fiskeolie, er noget sludder. Jeg tror, han trænede for hårdt. Det blev for meget programmer og planer og for lidt fornemmelse for kroppen.

- Han ville det simpelt hen for meget, så han gav det lige et interval eller to for meget. Han var god i Schweiz Rundt og kom så til Touren og manglede totalt friskhed. Da havde han trænet for hårdt.

- Han jagtede formen i stedet for bare at lade formen komme i cykelløbet. Jeg tror, han er blevet klogere i år, og det kan komme ham til gode i Touren, siger Bjarne Riis.

Væsentlige forandringer i Fuglsangs arbejdsliv er sket i det seneste år. Han har brudt med sin mangeårige træner, Rune Larsen, og arbejder nu sammen med Astanas trænerstab og diætist. Efter sigende har det nedbragt mængden af grafer, statistikker og målinger til et minimum.

- Der er for mange trænere, der går for meget op i computere og statistikker i stedet for at føle lidt efter, hvad rytteren virkelig har brug for, siger Bjarne Riis.

- Når jeg har coachet ryttere, så taler jeg med dem hver eneste dag, når det virkelig gælder, så jeg ved, hvordan de har det – hvordan de virkelig har det. Der er alt for mange, der ikke lytter.

- Det bliver for computeragtigt, og det dur bare ikke, og når så også mange ryttere ikke har disciplin til at holde igen og lade deres krop fortælle dem, hvad de har brug for, så går det galt, siger Bjarne Riis.

Jakob Fuglsang bor på fjerde år i Monaco, hvor det kuperede terræn har gjort ham til en bedre cykelrytter. Foto: Ernst van Norde.

Fuglsang er i sin 11. sæson som professionel, men først nu har han fået helt styr på sin kost og træning, hvilket han angiver som årsag til sin formidable sæson. Riis forstår udmærket, at det har taget så lang tid.

- Man lærer hele tiden. Det er kun naturligt. Havde jeg vidst, da jeg kørte, hvad jeg ved i dag, så kunne tingene sgu godt nok have været en del sjovere, siger Bjarne Riis.

- Man ved ikke alting fra begyndelsen. Man udvikler sig. Jeg var 32 år, da jeg vandt Tour de France. Først da var jeg moden og havde bygget min krop op til det.

- Det tager tid, og hvis man hele tiden spiser forkert og træner forkert, så skubber man den udvikling foran sig. Det tager tid at modnes, og Jakob er bare moden nu, siger Bjarne Riis.

Dundrende kritik af dansk værtskab: - Det er helt latterligt

Se også: Valgren dvæler ikke ved fortiden: - Så havde jeg skudt mig selv

Se også: Slut med styrt og ekstra fiskeolie

Fuglsang scorer million-jackpot