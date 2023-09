Har ondt i ryggen

Efter lørdagens Vuelta-etape stod Jonas Vingegaard af cyklen og kiggede så noget mistænkeligt på sadlen.

Herefter strakte han ryggen godt ud.

Selvom det blev en dag, hvor den danske stjerne holdt sig sammen med de andre favoritter, var den ikke helt uden dramatik for den dobbelte Tour-vinder.

- Jeg havde et problem i starten og blev nødt til at skifte cykel. Jeg har lidt ondt i ryggen. Det er et tegn på, at sadlen ikke er, som den skal være. Når det så er sagt, var det okay i dag, siger Jonas Vingegaard til TV 2.

Mens danskeren holdt sig tæt på holdkammeraterne Sepp Kuss og Primož Roglič, stak Remco Evenepoel af sammen med Romain Bardet, efter Evenepoel fredag havde kørt sig selv helt ud af klassementet.

Mister trøjen

Den belgiske stjerne vandt bjergetapen og tog samtidig den blåprikkede bjergtrøje fra Vingegaard, som han dermed kun nåede at køre en etape i for denne her gang.

Inden da var han blevet bedt om at kommentere trøjen, hvis udseende han beskrev som 'lidt af et cirkus'.

I det samlede klassement er Vingegaard også treer med 1 minut og 44 sekunder op til førende holdkammerat, Sepp Kuss.