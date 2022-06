Har snakket med Riis: - Vil ikke skabe ballade

Bjarne Riis ønsker ikke at skabe unødig ballade ved at dukke op til Tour-starten i Danmark og står derfor i et dilemma efter en sponsor-invitation

- Han tænker over det.

Sådan lyder det nu fra en af en af hovedsponsorerne af Tour-starten i Danmark, efter de har været i kontakt med Bjarne Riis og inviteret ham til at tage del i festen i København.

Det siger den administrerende direktør i PentaBase, Ulf Bech Christensen, til Ekstra Bladet.

- Jeg har været i kontakt med Bjarne Riis. Han tænker over det, og det kan jeg godt forstå. Min opfattelse er, at han er oprigtig ked af, at han ikke er inviteret, men han ønsker heller ikke at skabe ballade, siger direktøren.

Det sker dagen efter, at Ulf Bech Christensen var godt og grundigt rasende over, at Tour de France-vinderen anno 1996 ikke er officielt inviteret til Tour-starten.

Til TV 2 fortalte han derfor onsdag, at PentaBase, der har skudt millioner i den danske Tour-start, ville række ud til den tidligere danske cykelrytter.

Og nu står Riis, der i 2007 indrømmede systematisk doping gennem karrieren, altså i et dilemma, fortæller Ulf Bech Christensen.

- Det er vigtigt at forstå, at han stadig har en kærlighed til cykelsporten. Han ved godt, at hvis han dukker op nu, så koncentrerer I journalister jer måske mere om det end om cyklingen, og det er ikke en kamp, han ønsker at kæmpe efter min opfattelse, og det forstår jeg fuldt ud.

- Jeg har sagt til ham, at min invitation står ved magt. Jeg er tilgængelig hele tiden og har sagt til ham, at vi finder ud af, hvad der kan lade sig gøre, hvis han vil med ind. Han skal bare ringe.

Det har skabt stor opmærksomhed, at Bjarne Riis ikke er inviteret af de danske arrangører, og da Ekstra Bladet onsdag spurgte Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen, der også er bestyrelsesformand i Grand Départ Copenhagen Denmark, var svaret kort:

- Det har jeg ikke rigtig de store kommentarer til. Det er jo sådan, at der kun er et vist antal billetter at uddele, og det har været rigtig svært, fordi der er så mange, som har hjulpet til at sikre, at Tour de France er kommet til Danmark. Og så er det sådan, det er, lød forklaringen.

Ekstra Bladet forsøgte tirsdag at indhente en kommentar fra Tour de France-direktør Christian Prudhomme, men han havde ikke tid til at stille op til interview.

