Havde den bare været lidt længere

Kasper Asgreen blev nummer seks ved VM i enkeltstart, fem dage efter han kørte over målstregen i Paris. Nu trænger han til en pause

IMOLA (Ekstra Bladet): Kasper Asgreen leverede ingen dansk sensation, da cykelsportens watt-monstre fredag eftermiddag kæmpede om titlen som verdens hurtigste enkeltstartsrytter.

Danskeren vekslede dog på imponerende vis sidste års 17. plads til en sjetteplads - blot fem dage efter han kørte over målstregen i Paris efter tre ugers opslidning i Tour de France.

- Jeg bliver ramt lidt af Grand Tour-ben. Jeg har egentlig gode ben og føler mig godt kørende, men jeg har ikke helt den friskhed til at gå rigtig dybt, lød det fra Asgreen, efter han var skubbet ud af podiet af favoritterne.

Trods tre lange uger i Frankrig som optakt havde han gerne snuppet en lidt længere rute end de 31,7 kilometer.

- Havde den bare været 10-15 kilometer længere, kunne jeg nok holde den samme fart, så det havde været en fordel for mig. Men sådan var det ikke, forklarede han og bemærkede, at Tour de France nok trods alt ikke var den bedste optakt til at køre VM i enkeltstart.

Kasper Asgreen tabte mest tid i begyndelsen og ærgrede sig derfor også over, at enkeltstarten ikke var lidt længere. Foto: Tariq Mikkel Khan

Fortryder ikke VM-afbud

Kasper Asgreen er ikke en del af det danske landshold, der søndag skal forsøge at gøre Jakob Fuglsang til verdensmester, men selvom han sætter pris på VM, fortryder han ikke beslutningen.

- Jeg skal hjem og slappe lidt af efter Tour de France og det her.

- Efter Paris-etapen var jeg den eneste, der gik ind i bussen og drak min proteinshake og spiste mit restitutionsmåltid. Jeg ser frem til at komme hjem og koble lidt af nu, lød det fra Kasper Asgreen, der grinende kunne afsløre, at han havde takket pænt nej til at rulle af på cyklen efter enkeltstarten.

Italienske Filippo Ganna tog sejren på hjemmebane næsten 27 sekunder hurtigere end forhåndsfavoritten Wout van Aert. Schweiziske Stefan Küng blev nummer tre.

Udover Asgreen deltog også Mikkel Bjerg, der er tredobbelt U23-verdensmester i den særlige disciplin. Han kørte 17. bedste tid.

Mikkel Bjerg blev nummer 17 på enkeltstarten i Imola. Foto: Tariq Mikkel Khan

