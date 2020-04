Havnede i stormvejr: Verdensmester sletter alt

Enkeltstarts-verdensmester Rohan Dennis slettede lørdag både sin Instagram- og Twitter-konto efter at have opslået et billede, hvor han trodser udgangsforbuddet i Spanien

Rohan Dennis er ikke en mand, der søger accept og forståelse.

Han har tværtimod altid haft ry for at være vanskelig at samarbejde med - hvilket også hans kontroversielle afsked med Bahrain-Merida-holdet sidste sæson vidnede om. Her stod han af midt under Tour de France og nægtede at fortsætte for holdet.

Nu er han kommet til Team Ineos - men han er ikke blevet mindre kantet.

Således slog han lørdag et billede op på sin Instagram-konto - og slettede hurtigt derefter både den konto og sin Twitter-konto, da indholdet alligevel var for kontroversielt.

Australieren kastede sig nemlig ud i coronadebatten med en handling, der ikke helt kunne accepteres, idet han havde taget sin bil og trodset udgangsforbuddet i Spanien, hvor han bor.

Og han ledsagede billedet med en tekst:

This was posted today on Instagram. pic.twitter.com/xtXuu0VVcI — David (@cyclingmole) April 18, 2020

'Dag 34 - knækkede og forlod huset. Covid-19 kan kysse mig i røven, og det kan karantæne også,' skrev han.

Det fik mange følgere op i det røde felt, og de skrev tilbage til ham, at det både var uansvarligt og dumt.

Det fik ham ikke til at bøje af, men gå til modangreb og påpege, at det ville være fint, hvis man kunne sige sin mening og vise, at verden ikke er så perfekt.

Tilsyneladende blev det dog for meget for ham. I hvert fald er begge konti nu slettet.

Den 29-årige tempo-specialist slettede på samme måde sine konti på de sociale medier efter hans exit fra Tour de France i sommer. Dengang var begrundelsen, at de mange negative kommentarer ikke var godt for hans mentale helbred.

Rohan Dennis har i denne sæson kørt etapeløbene Tour Down Under og Volta ao Algarve samt de australske mesterskaber i enkeltstart - dog uden sejre.

