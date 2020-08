Heftig aktivitet på Tour-hotel

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

NICE (Ekstra Bladet): Nøje overvåget af de franske sundhedsmyndigheder gør Nice og Amaury Sport Organisation (ASO) i disse dage klar til Tour de France, som skydes i gang lørdag.

Frygten for en aflysning af løbet har drevet ASO til at indføre strenge begrænsninger i interaktionen mellem ryttere og omverdenen, men allerede onsdag syntes der at blive slækket på ambitionen om at holde rytterne afsondret fra journalister, fans og andre nysgerrige.

Ekstra Bladet er i dagene op til Touren indlogeret på Hotel Novotel nær lufthavnen i Nice, og der myldrede Tour-ryttere og medlemmer af staben på de 22 Tourhold ind og ud af foyeren dagen igennem. Det skyldtes, at de på en midlertidig klinik på hotellets første sal skulle gennemgå en obligatorisk coronatest.



Stødte albue

Bjarne Riis og en gruppe folk fra NTT Pro Cycling ankom ved 14-tiden i går.

Riis blev testet onsdag. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Om vi er klar til Touren? Det tror jeg da. Nu skal vi jo lige lande, og så må vi jo se, hvordan det går, sagde Riis, som højst stødte albue eller næve med gamle venner.

Håndtryk og kram er passé. Det hører en anden tid til.

Kim Andersen, som er sportsdirektør for verdensmester Mads Pedersen på Trek-Segafredo, tog også imod et 'fistbump', da Ekstra Bladet traf ham i foyeren og spurgte til hans oplevelse af den nye virkelighed med mundbind, håndsprit og behørig afstand.

- Det er sgu egentlig fint nok. Vi kører jo cykelløb, og det er det, det hele går ud på. I journalister har det svært, men for os gør alt det her ikke nogen forskel, sagde Kim Andersen.

Videokonferencer

De traditionelle pressemøder før Tour-starten afvikles i år som videokonferencer.

Interviews foregår over video i stedet for pressekonferencer. Foto: Tariq Mikkel Khan

Rytterne bliver på deres hoteller, og journalisterne kan så stille spørgsmål fra en næsten mennesketom konferencesal i kongrescentret Acropolis i Nice.

I øvrigt er det rent gætværk, hvor holdene faktisk befinder sig, for i modsætning til tidligere er oplysninger om holdenes rytterhoteller under Touren nøje redigeret ud af den løbsbibel, som alle akkrediterede får udleveret i fysisk eller digital form.

Ingen får adgang til Tour-universet uden en negativ coronatest. For journalisters vedkommende skal det medbragte Covid-19-pas blåstemples af en læge i pressecentret, før man får sin akkreditering.

Her får Ekstra Bladets journalist godkendt sit medbragte covid-19-pas af en læge i pressecentret. Foto: Tariq Mikkel Khan

Testningen af ryttere og stabsmedlemmer fortsætter torsdag.

Holdene bliver præsenteret på Place Masséna i Nice.

I levende live og fri for coronavirus.