Hele holdet kan smides ud: - Nødt til at være hård

Hvis to fra holdet - ryttere eller personale - er smittet med covid-19, så ryger hele holdet ud af Tour de France. Sådan lyder det i en ny rapport, der skal sikre helbredet for alle involverede til årets Tour de France

Når Tour de France om en uge bliver skudt i gang, så bliver det med en hård linje overfor coronavirus.

Hvis to ryttere eller personale på samme hold bliver smittet, så bliver holdet nemlig smidt ud af Touren. Det fremgår af en rapport, som cykelmediet VeloNews har fået fat i.

'Holdets ryttere vil ikke blive givet tilladelse til at starte næste etape, og holdets personale vil også være nødt til at forlade løbet,' lyder det i rapporten.

Dermed bliver hele Tour de France ikke lukket ned, hvis der er et tilfælde i eller omkring feltet.

Brian Holm, der er sportsdirektør på belgiske Deceuninck-QuickStep, er ikke en del af holdet, der skal til Tour de France. Han mener dog stadig, at det er godt, at der bliver gjort noget for at undgå smitte i hele Tour-feltet.

- Jeg synes, at det er en god regel. Det er sådan, verdenssituationen er lige nu, og vi bliver nødt til at tage hensyn. Vi er bare heldige, at vi får lov at se noget cykelløb.

- Man er nødt til at være hård. Det er jo bedre, at et enkelt hold ryger ud end alle sammen. Det er noget møg, hvis det er ens eget hold, men sådan er verden lige nu, siger han til Ekstra Bladet.

Man kan godt vende sig til at se rytterne med mundbind før starten af cykelløbene. Også før hver etape i Tour de France skal rytterne have mundbind på for at minimere smitterisikoen. Foto: David Stockman/Ritzau Scanpix

Håber på fleksibilitet

Selvom det er godt, at der bliver slået hårdt ned, så håber han også på fleksibilitet fra løbarrangøren, ASO, til at se på den enkelte sag på holdene.

- Det ville også være ærgerligt, hvis Bernal lå til at vinde Touren, og så bliver to fra personalstaben, der ikke har så meget kontakt til rytterne, testet positiv dagen før løbet slutter. I sådan nogle situationer håber jeg, at man har lidt fleksibilitet.

Ifølge VeloNews er rapportens mål er at sikre helbredet for alle, der er involveret i Tour de France, så løbet kan afvikles.

Derfor kommer rytterne også til at bo i de såkaldte 'bobler', hvor de ikke har kontakt med andre end deres eget hold efter hver etape.

Holdene er ifølge Brian Holm allerede i de her 'bobler'. Det er også derfor, at vi ikke ser så mange af de helt store danske stjerner til DM, der køres 22. og 23. august i Middelfart.

- Man isolerer rytterne og gør, hvad man kan for ikke at blive smittet. Det gør alle holdene. Vi snakker ikke rigtigt med hinanden på tværs af holdene.

Samtlige ryttere og personale vil blive testet før løbet samt på de to hviledage 7. og 14. september.

Tour de France starter 29. august i Nice og slutter på Champs-Élysées i Paris 20. september.

Indtil videre er fire danskere udtaget til årest Tour. Det er Christopher Juul-Jensen, Søren Kragh Andersen, Casper Pedersen og Michael Valgren. Det er dog langt fra alle hold, der har udtaget de otte startende ryttere, så der kan stadig nå at blive tilføjet flere danskere til startlisten.

