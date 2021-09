Hele verden hylder Chris Anker: 'Du var en perle'

Cykelverdenen blev lørdag aften ramt af en stor sorg, da det kom frem, at Chris Anker Sørensen er død i en alder af 37 år.

Den tidligere professionelle cykelrytter og nu kommentator for TV 2 Sporten døde af sine kvæstelser efter en trafikulykke i Belgien, hvor han var nede for at dække det kommende VM for TV 2.

Nyheden ramte som et chok, og sent lørdag aften væltede det ind med reaktioner i stor stil på de sociale medier, hvor Chris Anker Sørensen blev hyldet.

TV 2-kollegerne Flemming Toft, Bent Nyegaard og Thomas Kristensen er blandt de mange personer verden over, der netop nu begræder tabet af Chris Anker Sørensen.

'Chris Anker - dit væsen, dit vid, din umiddelbarhed, din underfundighed, din omsorg, din medlevelse, din nysgerrighed, dit engagement - du var en perle. Tak fordi jeg lærte dig at kende. Alle tanker til familien - og til dig,' skriver Flemming Toft på Twitter.

'Så trist. Chris Anker, din fantastiske kollega, hvor vil jeg savne dig. Tanker til familien,' lyder det på samme sociale medie fra Thomas Kristensen.

'Tak fordi jeg nåede at lære dig at kende, Chris Anker. Sikke et menneske du var. Må du hvile i fred, min ven,' skriver Bent Nyegaard efterfulgt af tre hjerter.

Tv-værten Heidi Frederikke er også en af de mange, der er i stor chok over det tragiske dødsfald.

'Et dygtigt cykelmenneske, et dygtigt kommentatormenneske og et behageligt og godt menneske er her ikke mere. Kære Chris Anker - jeg er i chok over det, der er sket, og alle mine tanker gør til din familie og dine og mine kolleger på,' skriver hun på Twitter.

Det samme er journalisten Stéphanie Surrugue.

'Et af de sødeste mennesker i dansk cykelsport er død. Det er ligeså ubegribeligt, som det er tragisk. På Champs Elysées i sommer spurgte han, altid betænksom, til min familie. I aften går alle mine tanker til Chris’ familie og til kollegerne på TV2 Sporten,' lyder det fra hende på Twitter efterfulgt at et knust hjerte.

Chris Anker Sørensens ven og kollega Brian Nygaard har også svært ved at forstå, hvad der er sket.

'Søde, betænksomme, dygtige ven. Det er ubærligt at tænke på, at vi aldrig skal ses igen. Du var der altid for alle andre, selv når du gjorde de største ting for dig selv i dit liv og i din karriere. Hvil i fred, Chris Anker Sørensen. Der er ingen trøst, kun kærlighed,' skriver han på Twitter.

'Tom for ord'

Også politikeren Ida Auken sender masser af rosende ord af sted mod den afdøde cykelkommentator.

'Jeg kan slet ikke forstå det. Chris Anker er død. Jeg er tom for ord. Det er så forfærdeligt. Han var så levende, så sjov, så klog. Tænk at hans stemme ikke skal tage os i hånden under Touren de næste 20 år. Vi vil savne dig hvert år Chris Anker Sørensen. Æret være dit minde,' skriver hun på Facebook.

I international cykelsport har chokket også været enormt.

Irske Nicolas Roche, der kørte to sæsoner sammen med Chris Anker på Saxo-Tinkoff-holdet i 2013-2014, skriver helt kortfattet: Kan ikke tro det. RIP @chris_anker.

UCI-præsident David Lappartient skriver: - Ord kan ikke beskrive den sorg det er at høre om Chris Anker Sørensens dødsfald. Min dybeste sympati og medfølelse til familier og venner for dette forfærdelige tab, skriver han.

Den tidligere toprytter Sean Yates skriver kortfattet: Hvil i fred, Chris Anker. #lifeiscruelsometimes.