Helt hold trækker sig med corona

Efter tre etaper af Polen Rundt valgte cykelholdet Alpecin-Deceuninck at trække sig mandag aften.

Årsagen er corona. Meget corona.

- Vi er kede af at kunne meddele, at vi har trukket holdet fra Polen Rundt efter fem covid-19-tilfælde i vores stab på stedet, skrev holdet på Twitter.

- For at tage hensyn til vores ryttere, stab og alle de andre deltagende hold har vi besluttet – efter aftale med UCI (den internationale cykelunion, red.) og den lokale løbskommité – at forlade dette års Polen Rundt.

Utroligt nok er ikke en eneste rytter testet positiv. Alle har været igennem, men alle tests har været negative.

Løbet føres af colombianske Sergio Higuita fra Bora-Hansgrohe-mandskabet, mens Mads Würtz Schmidt er bedste dansker samlet på 41. pladsen - 40 sekunder efter.

Jonas Gregaard og Julius Johansen er også med i løbet, der mangler fire etaper.

