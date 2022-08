Helt ny drejning: Stjernen trækker sig

Nairo Quintana er hverken suspenderet eller udelukket. Alligevel trækker han sig fra Vueltaen for at forsvare sig overfor CAS

Det stormer omkring Nairo Quintana lige nu.

Den colombianske cykelstjerne afviser at have taget det ulovlige stof tramadol, selvom han blev testet positiv to gange under Tour de France, hvilket kom frem onsdag.

Planen var fortsat, at han ville køre Vuelta a España, der begynder om ganske kort tid.

Men den plan er nu ændret.

Arkéa-Samsic-kaptajnen har trukket sig fra løbet.

I stedet vil han fokusere på at rense sit navn, efter det kom frem, at ASO fratog ham den samlede sjetteplads, han kæmpede sig til i juli.

Quintana har oplyst, at han vil tage sagen til den internationale sportsdomstol, CAS, fordi tramadol ikke er et ulovligt stof under det internationale antidopingagentur, WADA's, regelsæt.

Det kan gå hen og blive et værre tovtrækkeri. Tramadol har været ulovligt i konkurrence siden 2019, men en positiv test er i UCI-optik ikke et direkte brud på anti-doping-reglerne. Og derfor blev Quintana heller ikke suspenderet eller udelukket fra andre løb.

- Jeg bekendtgør, at jeg ikke vil deltage i Vuelta a España for at kunne redegøre for mine grunde for CAS. Jeg vender tilbage til løbskalenderen mod slutningen af sæsonen, siger han.

En direkte modsigelse af meldingen onsdag, hvor han sagde, at han ville køre det tre uger-lange etapeløb i Spanien.

De positive prøver blev taget efter 7. etape til La Plance des Belles Filles samt 11. etape til Col du Granon.

32-årige Quintana er den første rytter, der bliver diskvalificeret for at benytte sig af stoffet, der kom på dopinglisten i foråret 2019 for at beskytte rytternes helbred og sikkerhed på grund af stoffets bivirkninger.

Stoffet er ikke præstationsfremmende, men har en sløvende effekt, hvilket kan kobles til en øget risiko for styrt i feltet. Det anvendes i en række forskellige receptpligtige medicinpræparater.

Quintana har ti dage til at appellere diskvalifikationen fra Tour de France til CAS.

