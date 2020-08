Helt ny situation: Eksploderede

Jakob Fuglsang elsker Strade Bianche og går efter at vinde næste år, hvor løbet rykkes væk fra den varme, der gjorde, at coronakarantænen næsten var at foretrække

Viste stor klasse: Fuglsang kaput

Jakob Fuglsang sluttede som nummer fem i lørdagens Strade Bianche, der var det første World Tour-løb efter coronapausen.

Undervejs i løbet lignede Fuglsang ellers løbets stærkeste, men til sidst gik han ned på grund af varmen.

- Jeg vil næsten sige, at karantænen er bedre end det her, joker Fuglsang over for den store internationale cykelside Cyclingnews.com.

- Nej, selvfølgelig ikke. Det er dejligt at være tilbage, men wow! Det er anderledes at køre løbet nu i stedet for i marts, siger Fuglsang.

- Efter mit lille angreb, så eksploderede jeg på grund af varmen. Det var svært at køle ned og få mine ben tilbage, siger Fuglsang, der fortæller, at alle andre også led under det første løb i fire måneder.

Fuglsang blev nummer fem i årets Strade Bianche. Foto: MARCO BERTORELLO/Ritzau Scanpix

Inden corona havde Fuglsang stor succes

Kæmpe succes: Fuglsang vinder ny etapesejr

Løbet skulle oprindelig være kørt 7. marts, men 5. marts blev løbet aflyst som følge af faren for coronavirus.

Danskeren sluttede sidste år som nummer to i løbet, og selvom det i år blev kørt i 40 grader, så er han klar på at vinde næste år.

- Det er et cool løb. Jeg elsker det, og jeg ville elske at vinde det.

- Mange så mig som en af favoritterne, og det gjorde det endnu hårdere for mig, men jeg er tilbage næste år og giver det et nyt skud, siger Fuglsang.

Næste World Tour-løb er Polen Rundt, der køres fra onsdag og fem dage frem, mens Milano-San Remo køres lørdag, og så vender Strade Bianche efter planen tilbage til kølige marts igen næste år.

Dansk Tour-flytning: - Malk koen igen

Se også: Afviser stor Riis-historie

Mads P. kan score millioner på VM-triumf