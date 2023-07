Helt ny situation for Vingegaard: - Vi har ikke gjort det før

Jonas Vingegaards træner, Tim Heemskerk, lægger ikke skjul på, at forberedelserne frem mod Vueltaen bliver en helt ny udfordring, hvor nøglen til succes skal findes i danskerens restitution

Efter tre ugers hård kamp i sadlen og dernæst et par dages fejring for fuld udblæsning kan Jonas Vingegaard langt om længe få lov til at puste ud.

For en kort stund i hvert fald.

Der bliver således ikke meget tid til at fordøje triumfen i Tour de France hjemme i privaten, før arbejdet og landevejen kalder igen for den 26-årige dansker.

I slutningen af august står Jumbo-Visma-stjernen igen på startlinjen til endnu en Grand Tour, når Vueltaen tager sin begyndelse i Barcelona.

Ambitionen er – ligesom i Touren – at slutte øverst på podiet, men forberedelserne bliver noget anderledes, end tilfældet var frem mod det franske etapeløb.

Det fortæller Vingegaards træner, Tim Heemskerk, der står over for en helt ny udfordring, eftersom et hårdt Tour de France åbenlyst har tæret på danskerens fysik.

TIm Heemskerk kom til Jumbo-Visma samtidig som Jonas Vingegaard.

- Det er meget svært. Det vigtigste er at monitorere restitutionen dag for dag hver eneste morgen. Hvis din forberedelsesfase ikke er komplet, og du kommer fra en periode, hvor formen lige har toppet, er tiden knap i forhold til at bibeholde eller genopbygge den status igen, siger Heemskerk til Ekstra Bladet.

Hollænderen pointerer, at det i første omgang gælder om at skrue helt ned for al aktivitet, inden der kan tages hul på den egentlige forberedelse frem mod det spanske etapeløb.

- Det er helt nyt. Vi har ikke gjort det før. Der har været en del fejring de seneste dage, så vi må se, hvor lang tid det tager for ham at blive klar til at forberede sig igen. Det er det vigtigste i forhold til de førstkommende dage, siger Heemskerk.

Vingegaard viste med al tydelighed, at han havde timet sin form til perfektion, da han i tredje uge af Touren satte samtlige konkurrenter, heriblandt Tadej Pogacar, eftertrykkeligt til vægs og grundlagde fundamentet for sin samlede sejr.

Udfordringen bliver derfor at finde den rette balance mellem restitution og træningsintensitet, når Jumbo-Visma-kaptajnen er helt udhvilet igen.

Tim Heemskerk og Jonas Vingegaard.

- Det er klart, at han kommer ud af Touren i virkelig god form, men han er ikke restitueret i øjeblikket. Restitutionen er nøglen, og dernæst er det opgaven at give den rette træningsmængde. Først senere vil vi kunne sige, om vi gjorde det rigtige. Men efter at have arbejdet med Jonas på nærmest daglig basis de seneste fem år, er jeg overbevist om, at vi kan gøre det, siger Heemskerk.

Og hvordan fungerer arbejdet så i praksis? Det handler blandt andet om tørre tal og direkte tale. For Vingegaards træner vil meget hurtigt kunne måle, om danskeren er på ret kurs, når han skruer op for intensiteten i de få uger, der er at gøre godt med, inden Vueltaen begynder.

- Jeg ser på den kraft, han træder, og sammenligner det med hjertefrekvensen. Jeg ved, hvad hans puls skal være, hvis han kører virkelig hårdt til og ligger på et specifikt watt-niveau. Derudover beder jeg altid om feedback fra rytterne, siger Heemskerk.

Det er endnu ikke endegyldigt fastlagt, hvor Jonas Vingegaard kommer til at finjustere formen frem mod Vueltaen, men det bliver ikke på højdetræningslejr, som tilfældet ellers var i ugerne op til Tour de France.