Helt ny situation: Tour-boss reagerer

Coronarvirus er desværre igen blevet et højaktuelt tema få dage før den danske Tour-start, erkender løbsdirektør Christian Prudhomme

Han lægger ikke skjul på det.

Christian Prudhomme nyder at være i København. og Tour-bossen har en helt særlig måde at udtrykke sin begejstring på.

Midt under et kort interview med Ekstra Bladet hiver løbsdirektøren sin mobiltelefon op af lommen og viser billeder frem. De stammer fra gadebilledet i hovedstaden, og de emmer af cykelfeber.

Der er ingen tvivl, om at Tour-festen er startet. Både på Prudhommes telefon og langs ruten, hvor afspærringer i det centrale København med al tydelighed viser, at noget stort er under opsejling.

Desværre kan barrikaderne ikke skærme af for coronavirus, og tirsdag kom den triste melding, at den ubudne gæst også gjort sin entré i feltet.

Virussen blev fundet i Quick-Step-rytteren Tim Declercqs test ved ankomst til Danmark, og på den led sluttede festen, før den startede, for belgierens vedkommende.

Det utilsigtede afbud har Christian Prudhomme selvsagt også bidt mærke i, men det enlige smittetilfælde får ikke Tour-bossen til at grue for et løb med coronakaos.

Han har en stærk tiltro til, at løbets aktører påtager sig maksimalt muligt ansvar for at holde smitterisikoen på et minimum.

- For nogle uger siden troede vi, at vi havde lagt coronavirus bag os, men det er klart, at situationen er forandret, siger Prudhomme til Ekstra Bladet.

- Holdene er dog professionelle og ved, at Tour de France er det største løb i verden, og de har forberedt sig ved at tage alle de nødvendige forbehold i bestræbelserne på at beskytte deres ryttere.

Løbsdirektøren understreger, at UCI dikterer regelbogen, men uanset hvilke retningslinjer, som udskrives i denne sport, vil tilskuere og udøvere altid være tætte på hinanden. Charme og risici går hånd i hånd i Tour de France.

- Cykelsport foregår ude i virkeligheden. Det foregår ikke på et lukket stadion. Det finder sted ude på åbne veje. Det hele er tæt forbundet med befolkningen, siger Prudhomme.

