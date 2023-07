Helt paf på pressemøde: - Hvabehar?

Når man er den førende rytter i Tour de France, er der mange forskellige forpligtelser hver eneste dag.

Et af dem er pressemøde med de ventende journalister, hvor man kan forvente spørgsmål om lidt af hvert - også i den helt bizarre ende af skalaen.

Det skete onsdag efter 11. etape, hvor en journalist refererede en fransk journalist, der åbenbart har skrevet noget floromvundet om Jumbo-Visma-kaptajnen:

- Det er et lidt underligt spørgsmål, men der er en fransk journalist, der har beskrevet dig som en karakter, der har muligheden for at være i verden. Hvad mener du om det?

- Hvabehar? Hvad for noget? Jeg ved ikke engang, hvad det betyder. Muligheden for at være i verden?? Det er et meget ... hvordan siger man det? Det er et meget dybt spørgsmål.

Onsdagens etape var af den lettere slags for Jonas Vingegaard - bortset fra en lidt hektisk afslutning i regnvejr. Foto: Christophe Petit Tesson/Ritzau Scanpix

- Jeg aner det ikke. Muligheden for at være i verden. Det er vi vel alle, sagde Jonas Vingegaard, mens han forsøgte at lægge ansigtet i de rette folder.

Jeg så ham ikke

Han endte med et grin, og det gjorde resten af pressecentret også, for man skal vist være filosofisk uddannet for at drage mening ud af det.

Til gengæld var det ikke slut med de skæve spørgsmål - eller faktisk de skæve svar.

For en anden konstaterede, at den tidligere Jumbo-Visma-stjerne Tom Dumoulin var på besøg, og han ville høre, hvad de snakkede om.

- Var han det? Jeg så ham i hvert fald ikke, sagde Vingegaard - dog ikke med så overrasket et ansigtsudtryk som på det første spørgsmål.