Helt specielt forhold: - De er mine bedste venner

Med mange, mange timer på cyklen er der ikke tid til meget andet for Jonas Vingegaard

Efter mange uger sammen i holdbussen har de lært hinanden rigtig godt at kende

Som en af verdens bedste cykelryttere er der ikke meget tid til at have venner.

Jonas Vingegaard skulle da også tænke sig grundigt om, da Ekstra Bladet tidligere på året spurgte ham, hvornår han sidst havde set nogle venner.

I stedet er der en del tid i Jumbo-Visma-bussen og ved middagsbordet med holdet, hvor danskeren kan komme tæt på sine holdkammerater.

Især dem fra Touren er han tætte med.

- Vores Tour de France-hold er mine bedste venner på en eller anden måde. Vi har brugt så meget tid sammen. Det er ikke kun Tour de France. Det er også to måneder op til Tour de France, som vi bruger sammen.

- Det handler ikke altid om cykling. Vi snakker også privat, om, hvordan det går med familien.

Holdet bestemmer

Under verdens største cykelløb slipper Vingegaard for snorkende værelseskammerater.

- Under Touren har vi enkeltværelser, men i træningslejrene inden bor vi sammen.

- Det er meget forskelligt, hvem jeg bor med. Jeg har boet sammen med Sepp (Kuss, red.), Tiesj (Benoot, red.) og Nathan (Van Hooydonck, red.).

- Det varierer. Det er ikke noget med, at man siger, at 'ham vil jeg bo med'. Holdet bestemmer, og jeg har ikke nogen, hvor jeg siger, 'ham vil jeg ikke bo sammen med'.

- Det er også fedt at have det sådan med mine holdkammerater, hvor der ikke er nogen, jeg ikke har lyst til at bo med. Det, synes jeg bare er mega fedt. Vi har det mega godt sammen.