Helt tæt på dramaet: - Så hører jeg braget fra et styrt

Han slap selv for at ryge i asfalten under den dramatiske afslutning på 4. etape.

Men Mads Pedersen (Lidl-Trek) mærkede for alvor faren lure, da han befandt sig midt i det vilde styrkaos på racerbanen i Nogaro.

- Jeg tror, at folk har glemt, at der er bremser på cyklen, når nu vi kører på en racerbane. Jeg hører nogle eger, der går i et forhjul, og så hører jeg braget fra et styrt, siger Pedersen.

Han rullede af foran holdbussen, mens han gjorde status for den danske presse, heriblandt Ekstra Bladet.

Her var Tour-profilen ganske optimistisk i sin analyse. Selv om han var langt fra sejren med en placering som nummer ti, hæftede Pedersen sig alligevel ved, at der er fremgang at spore.

Den tidligere verdensmester uddelte ros til holdkammeraten Jasper Stuyven, som afleverede ham perfekt på opløbsstrækningen.

Flere ryttere røg i asfalten på opløbsstrækningen i Nogaro. Foto: Daniel Cole/Ritzau Scanpix

Ingen undskyldninger

Danskeren erkendte dog samtidig, at han ganske enkelt var overmatchet af flere af feltets supersprintere, hvis kvaliteter for alvor kommer til udtryk i en lang og flad finale som denne.

- Jeg har bare ikke benene i sådan en spurt. Der kan jeg ikke være med de her sprintere. Det ved vi også godt. Det her ville være den sværeste etape af dem alle sammen, men der er stadigvæk langt til Paris, siger Pedersen.

- Jeg får en okay spurt i dag. Det gjorde jeg ikke i går. Den ligger på mine skuldre. Der er ingen undskyldninger. Jeg bliver slået af folk, der er bedre, lyder den bramfri vurdering.

Mads Pedersen må væbne sig med lidt tålmodighed, før den næste mulighed for en etapesejr byder sig.

Både femte og sjette etape tæller hårde udfordringer i Pyrenæerne, hvorfor der er lagt op til terræn for udbrudsjægere, bjergryttere og klassementsfolk.

Tirsdagens vinder i Nogaro blev Jasper Phillipsen (Alpecin-Deceuninck), der tog sin anden etapesejr i træk.

Tættest på at true belgieren var australske Caleb Ewan (Lotto-Dstny) og tyske Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious).