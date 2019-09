Helt uhørt: Verdensmester snød sponsoren

HARROGATE (Ekstra Bladet): For andet år i træk vandt australieren Rohan Dennis onsdag verdensmesterskabet i enkeltstart, og straks blev han på Instagram lykønsket af den schweiziske cykelproducent BMC, som fik en gratis omgang reklame med Dennis’ fænomenale tidskørsel.

Australieren kørte på nemlig på en BMC-cykel, selv om han er sponsoreret af cykelfabrikken Merida i Taiwan i kraft af sit job på World Tour-holdet Bahrain-Merida.

At vende en sponsor ryggen er et uhørt brud på den loyalitet, som millionlønninger normalt sikrer, men Dennis er så utilfreds med Meridas enkeltstartscykel, at han så stort på sine forpligtelser over for sponsor og sit hold.

Det var cyclingnews.com, som forleden afslørede, at Dennis ville køre på en sortmalet BMC-cykel uden varemærkenavn, og det viste sig onsdag, at verdensmesteren faktisk førte sit forehavende ud i livet. Ifølge cyclingnews-redaktør Daniel Benson har Merida ikke ønsket at kommentere Dennis’ optræden.

Rohan Dennis lykønskes med sit genvundne mesterskab af amerikaneren Chad Haga på Parliament Street i Harrogate, hvor alle VM-løbene slutter. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Det er anden gang i år, at Rohan Dennis har optrådt temmelig uortodokst for en professionel cykelrytter. Under Tour de France udgik han til alles forbløffelse af løbet umiddelbart før enkeltstarten, som han var favorit til at vinde.

Utilfredshed med den enkeltstartscykel, Merida kunne levere, blev siden angivet som årsag til hans pludselige exit. Hans første løb derefter var her ved VM, hvor han altså fortsat nærer uvilje mod at køre på Merida-cyklen.

Dennis overtræder ingen regler med sin optræden. Ved VM kører rytterne for deres nationale forbund og har fuld frihed til at køre på en cykel efter eget valg. Normalt kører de professionelle dog konsekvent på de cykler, deres hold stiller til rådighed.

Også næste år har Rohan Dennis kontrakt med Bahrain-Merida, og der er ikke meldinger om, at den skulle blive ophævet.

Rohan Dennis lader for anden gang i træk hylde i den regnbuefarvede VM-trøje, som den hurtigste i verden i kampen mod uret. 19-årige Remco Evenepoel (tv) vandt sølv, mens Filippo Ganna tog bronze. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Efter sejrsceremonien kommenterede Dennis ikke sit valg af cykel ved pressekonferencen - der i øvrigt som alle pressemøder med vinderne ved dette VM afholdes i en kirke - men han anerkendte dog, at det har været et vanskeligt år for ham.

- Alt det hårde arbejde, og alle de svære tider har vist sig at være det hele værd, så jeg er meget, meget glad for alt, sagde Rohan Dennis.

- Et stort stykke arbejde er blevet gjort for at forberede mig mentalt til dette løb af min sportspsykolog, David Spindler, og jeg takker ham for det, han har gjort for mig, sagde Rohan Dennis.

