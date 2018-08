Helt utroligt: 17-årige snyder alt og alle i finalen

Jakob Ingebrigtsen blev den tredje af 'Ingebrigtsen'-brødrene til at vinde EM-guld på 1500 meter. Han gjorde det i en alder af blot 17 år

De sidste seks år har der stået 'Ingebrigtsen' på hele tre EM-guldmedaljer i 1500-meters distancen i atletik, men der har været forskelligt fornavn på dem alle tre.

Det drejer sig om tre suveræne brødre, som alle tre har vundet guld for Norge.

Fredag aften blev det Jakobs tur til at følge i brødrene Filip og Henriks fodspor, ved at tage guldmedaljen på distancen.

Jakob formåede at tage guldet i en alder af blot 17 år, mens brødrene Filip og Henrik måtte nøjes med en placering som henholdsvis nummer 12 og fire.

Storebror Henrik vandt sin guldmedalje i 2012, mens Filip vandt sin i 2016 og altså var forsvarende mester i år. Det fik lillebror Jakob dog ændret på, og nu er det ham, der skal forsvare sin titel om to år.

Begge brødre og deres far er naturligvis meget stolte af den unge løber, som selv var enormt overrasket, da han kom i mål som nummer et. Allerede nu spås han en stor fremtid, og mange norske eksperter er begejstrede for ham.

- Han må ikke køre bil endnu, men han er Europas bedste på 1500, sagde den norske kommentator efter løbet.

Endnu en finale venter

Lørdag aften løber brødrene igen i en finale.

Denne gang drejer det sig om finalen på 5000 meter, hvor Jakob også plejer at klare sig ganske fint, så måske venter der endnu en medalje til den unge nordmand.

Med alle tre brødre i finalen er der i hvert fald rig mulighed for at hive endnu en medalje hjem til både familien og Norge.

