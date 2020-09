Hendes første ord efter grusom ulykke

Chloé Dygert tænkte kun på sejren, da hun torsdag styrtede på kvindernes enkeltstart ved VM i Italien. Det gik hurtigt op for hende, at hun hverken kunne eller burde køre videre

'Kan jeg stadig vinde, hvis jeg kan komme tilbage på cyklen?'

Det var det første, amerikanske Chloé Dygert tænkte, efter hun var styrtet ud over autoværnet og ned ad en bakke på gårsdagens VM-enkeltstart for kvinder.

Det skriver hun i et tweet på sin Twitter-profil, hvor amerikaneren også fortæller, at hun ikke var klar over, at hun var kommet til skade lige efter styrtet.

'Er jeg færdig?' spurgte hun den amerikanske sportsdirektør Jim Miller, hvorefter hun selv kunne konstatere sin skæbne, da hun kiggede på sit knæ.

Skrækbilleder: Verdensmester i grusom ulykke

Dygert var forsvarende verdensmester i enkeltstart, og det var i forsøget på at genvinde den titel, hun styrtede.

Den amerikanske tempospecialist mistede kontrollen over sin cykel i et sving, da hun kørte for hurtigt rundt i et sving og endte altså med at flyve ud over autoværnet.

På det tidspunkt havde hun ellers en suveræn føring til ned til andenpladsen, men hun tabte det hele på gulvet med styrtet, hvor venstre knæ så ud til at være hårdt medtaget af styrtet.

USA's cykelforbunds officielle Twitter-profil har i et tweet givet en opdatering på den uheldige Dygerts situation, hvor de skriver, at de forventer, at hun kommer sig 100 procent.

Hun er blevet opereret og har fået lappet knæet, men hun har det efter omstændighederne godt.

Enkeltstarten blev vundet af hollandske Anna van der Breggen, der er ny verdensmester i tempo-disciplinen, efter hun er blevet nummer to fire gange.

Emma Norsgaard Jørgensen blev den bedste dansker, da hun sluttede som nummer syv, da hun kørte den 31,7 km lange rute 1 minut og 10 sekunder langsommere den hollandske vinder.

Fredag tager herrerne hul på deres enkeltstart, der starter kl. 14.30, hvor Kasper Asgreen og Mikkel Bjerg skal repræsentere Danmark.

