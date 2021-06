Henrykt superstjerne er vild med dansker

Mark Cavendish og Michael Mørkøv lagde for mere end 20 år siden planer om at køre på hold sammen – først nu er det lykkedes

Når Mark Cavendish på lørdag efter tre års fravær står klar til starten på 1. etape i årets Tour de France, er det et gensyn med en af Tour-historiens største navne.

Med sine 30 etapesejre er Deceuninck-Quickstep-sprinteren en levende legende, men han er blot med som reserve for den skadede irske sprinter Sam Bennett. Til gengæld får han god dansk hjælp i jagten på flere sejre.

Mest naturligvis af leadoutman Michael Mørkøv, der er anerkendt som tidens bedste til at køre sprintere til sejr.

De to har krydset klinger utallige gange på cykelbanen – og de har stået som modstandere i et hav af cykelløb. Men de skulle begge blive 36 år, før de fik lov at køre for det samme hold. Alt for sent ifølge Cavendish.

- Jeg har kendt Michael i 20 år. Vi er jævnaldrende og har kørt mod hinanden, da vi var knægte og kørte på banen.

Mørkøv skal køre Cavendish frem til Tour-sejre i år. Foto: Claus Bonnerup

- Vi har altid talt om, at vi gerne ville være holdkammerater på et tidspunkt. Og da jeg var på holdet første gang (2015, red.), ville jeg faktisk gerne have ham hertil, fortalte Mark Cavendish på holdets pressemøde onsdag.

Det deltog Michael Mørkøv ikke i, men over for Ekstra Bladet påpeger han det pudsige i den udvikling.

- Til trods for, at vi har samme alder, har vi haft en meget forskellig udvikling. Han vinder allerede etaper i 2008, hvor jeg mest kørte på banen.

- Det er først de seneste år, hvor han har tabt niveauet som topsprinter, at jeg har fået fodfæste i den verden.

- Så mødes vi nu – det var en lang vej for os begge to, men meget sjovt, at vi alligevel støder ind i hinanden, siger Michael Mørkøv.

Han tager sin metier alvorligt, og det tager da heller ikke Mark Cavendish længe at finde en passende beskrivelse af danskeren:

- Dødsens seriøs… han er dødsens seriøs. Han forstår ikke min spas - eller det gør han, men han beder mig bare om at holde kæft.

- Det er derfor, han er en god leadoutman. Han får arbejdet gjort.

- Det er bare fantastisk at have muligheden for at blive afleveret af ham, siger Mark Cavendish, der også får hjælp af Kasper Asgreen, mens en tredje dansker, hans gamle ven sportsdirektør Brian Holm, er blevet hjemme.

- Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg elsker danskere. Nu har jeg to af dem på holdet - jeg mangler bare Brian, så havde vi haft Københavns Hovedbanegård, siger han med et stort grin.

