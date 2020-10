Her bliver Giro-favoritten brutalt stoppet

Efter to etaper af årets Giro d'Italia lignede Geraint Thomas allerede en kommende vinder af løbet.

Ineos-kaptajnen havde kørt en god enkeltstart på 1. etape og var manden, alle skulle angribe på 3. etape mandag, hvor stigningen op til vulkanen Etna udgjorde finalen.

Men rytterne var ikke en gang kørt ud af startbyen Enna, før Thomas de facto kunne skyde en hvis pind efter at vinde Giro d'Italia.

Waliseren styrtede kraftigt, og som man kan se på dette klip blev det forårsaget af vildfaren drikkedunk.

På vej hen mod den officielle start uden for Enna havde rytterne netop passeret et ophøjet stykke med brosten, der gjorde, at flere drikkedunke hoppede ud af holderne. Også en fra Bahrain-McLaren, der langsom trillede ud imod højre vejside.

Her undgik først CCC's Pavel Kochetkov flasken ved elegant at hoppe hen over den - med det resultat, at den kom som en overraskelse for Thomas, der ganske vist forsøgte at undgå den, men endte med at falde hårdt.

Geraint Thomas var forslået på hele venstre side, da han krydsede målstregen på Etna. Foto: Luca Bettini/AFP/Ritzau Scanpix

Geraint Thomas kom tilbage på cyklen, men det skulle vise sig, at han var for medtaget til at spille en rolle, da tempoet og stigningsprocenterne gik i vejret.

Med hjælp fra holdkammerater blev han fragtet til toppen af Etna med et tidstab på mere end 12 minutter til dagens vinder, Jonathan Caicedo (EF Education), og mere end 11 minutter til Jakob Fuglsang og de øvrige favoritter.

- Geraint havde ikke umiddelbart smerter i sit venstre ben, og da han kom på cyklen, havde han det bedre.

- Men på de sidste 45 km, da der var stejlere stigninger, tog smerten til, og han fik en dårlig dag, forklarede sportsdirektør Matteo Tosatto efter etapen.

- Så han foretrak at køre op i sit eget tempo, afslutte etapen og afvente lægernes analyse.

Geraint Thomas har aldrig været gode venner med Giro d'Italia. I sine to første deltagelser (2008 og 2012) blev han henholdsvis nummer 118 og 80. Da han i 2017 kørte som kaptajn for Sky, styrtede han og måtte senere udgå.

