Her døde Chris Anker: - Det er et farligt punkt

Ekstra Bladet er taget til Belgien for at se det sted, hvor Chris Anker Sørensen på tragisk vis mistede livet lørdag

Ekstra Bladet (Zeebrugge): Klokken 17.45 søndag eftermiddag ankommer Ekstra Bladet til det nordlige Belgien tæt på Brugge. I den sene sol og det lune vejr er det svært at se, at det var netop her, en forfærdelig ulykke fandt sted for blot et døgn siden.

Men når krydset mellem hovedvejen og cykelstien nærstuderes, bliver små detaljer langs vejen tydelige, og de leder tankerne langt væk fra solen og roen.

I gult kridt tæt ved vigepligts-trekanterne er ordet ’impact’ noteret. Længere henne ad vejen ses små løsdele af en kofanger. Og tre meter herfra bliver synet tæt på ubærligt.

Resterne af medicinsk udstyr. En rose. Blod.

Kritisk kryds

I den tid, Ekstra Bladet befinder sig nær tragediens centrum, er det en rolig mængde biltrafik, der passerer forbi. Flere cyklister kører gennem krydset – og alle, som Ekstra Bladet taler med, har hørt om lørdagens frygtelige ulykke.

En rose er blevet lagt ved ulykkesstedet. Foto: Henning Hjorth

Blandt de passerende er Bjorn Balliu, som bruger cykelstien næsten dagligt, når han skal til og fra arbejde. Han beskriver det som et roligt område, hvor der er blevet mindre trafik de seneste år grundet ændringer i vejsystemet.

– Jeg behøver sjældent at stoppe her for biler, lastbiler eller busser. For det meste kan jeg bare krydse vejen. Tidligt om morgenen og omkring klokken to om eftermiddagen, når mange af de arbejdende på havnen får fri, er der mere trafik, fortæller han.

Bjorn Balliu færdes ofte i området. Foto: Henning Hjorth

Få minutter efter kommer et lokalt par forbi, og de er mere påpasselige i krydset.

– Vi kender vejen, og vi ved, at vi skal være forsigtige, når vi krydser den. Det er et farligt punkt. Der skal kun én bil til, for at det går galt for en, der ikke kender området, fortæller Sabine.

De fortæller ligeledes, at nyheden om Chris Anker Sørensens død også har ramt hårdt i Belgien.

– Det fylder meget i nyhederne her. Det er i alle nyheder, vi hører i radioen og i tv. Vi kender ikke til forholdene, og hvordan det skete. Han er i alles tanker, fortæller Sabine, som suppleres af sin mand, Alen:

– Det er et drama. Også for belgierne. Ingen forventede dette.

Norsk besøg

Det er ikke kun Ekstra Bladet, der har bevæget sig mod vejkrydset uden for Zeebrugge. Det norske TV 2 kører langsomt forbi i en bil for at se området an.

Den udsendte journalist fra det norske medie, Magnus Aarre, kigger på sporene ved vejen og skærer en grimasse.

Han går hen til Ekstra Bladet og fortæller, hvad den lunefulde Chris Anker Sørensen betød i Norge.

– Han var en stor stjerne i Norge. I mange år har vi valgt at interviewe Chris Anker, fordi han var et rart menneske, som altid er god for en fin kommentar. Jeg har selv interviewet ham flere gange, så det giver en klump i halsen at være her, fortæller han, inden den norske station begynder at filme et indslag om netop Chris Anker Sørensen.

Den norske journalist Magnus Aarre har selv interviewet Chris Anker Sørensen flere gange. Foto: Henning Hjorth

Ordet 'impact' står skrevet med kridt på ulykkesstedet. Foto: Henning Hjorth

