Her er bossens forklaring: - Det er ingen hemmelighed

Teamchefen hos UAE Team Emirates lagde ikke skjul på det. Mauro Gianetti havde håbet på et helt andet resultat.

Faktum er imidlertid, at den schweiziske boss kunne se Tadej Pogacar blive sendt eftertrykkeligt til tælling af Jonas Vingegaard, da Touren ramte Pyrenæerne.

- Det er ingen hemmelighed, at vi vidste, det ville blive anderledes. Faktum er, at Jonas er virkelig stærk og i god form. Som hold gjorde de (Jumbo-Visma, red.) det rigtig godt. Det er realiteterne efter i dag, siger Gianetti.

Vingegaards vilde præstation kom ikke bag på schweizeren, men teamchefen erkender, at han havde drømt om en tættere duel mellem sidste års nummer et og to i Touren, da det første bjergslag skulle stå.

- Jeg var ikke særlig overrasket over at se det. Men efter de to første etaper omkring Bilbao, havde vi håbet på, at der ikke ville være så meget forskel mellem ham og Vingegaard, fortæller Gianetti.

- I dag så vi dog realiteterne, når man kan ikke følge den rigtige træningsplan frem mod Touren, siger schweizeren med henvisning til Pogacars lange løbspause.

Mauro Gianetti fastholder troen på en Tour-sejr til Tadej Pogacar, selv om første store bjergslag blev tabt. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Tror på comeback

Når alt kommer til alt, er der dog rigeligt med muligheder for at tage de 64 sekunder tilbage, som Vingegaard onsdag tog på rivalen.

Torsdag venter den sværeste etape i Pyrenæerne, mens søndag byder på det voldsomme møde med Puy de Dome. Læg dertil et væld af svære stigninger, når feltet rammer Alperne i tredje uge.

Kampen om den gule trøje er først lige begyndt, og selv om holdet nu er i den jagtende rolle, er der stadig tro på triumf i Paris.

- Jeg synes ikke, at forskellen på de to er så stor. Når du er i front af løbet, har du også mere moral, og du bliver mere motiveret. Når du er sat, falder motivationen en lille smule. Men forskellen er ikke så stor, og vi tror stadig på, at det er muligt at lukke hullet, fortæller Gianetti.